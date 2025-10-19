Slovenski judoist po debelih dveh letih spet do kolajne med elito

Slovenski judoist Martin Hojak je po debelih dveh letih spet okusil slast kolajne v svetovnem pokalu. Z žlahtno kovino se je okitil na turnirju za veliko nagrado v Guadalajari, na kateri je zablestel s tretjim mestom v kategoriji do 73 kilogramov. Na poti do svojega tretjega (bronastega) odličja na tej ravni tekmovanja je nanizal štiri zmage in doživel le en poraz.

V uvodnem krogu je 27-letni član Bežigrada z iponom izločil Brazilca Williana Limo, zatem je z juko ugnal Belgijca Zelemkhana Batchaeva, nakar je z enakim izidom izgubil z Azerbajdžancem Rašidom Mamadalijevom​. Tekmovanje je nadaljeval v repešažu, v katerem je najprej z iponom premagal Američana Jacka Yonezuko in v malem finalu še z juko Venezuelca Andresa Paricheja.

Tik pod zmagovalnim odrom je v Mehiki na petem mestu obstala Martinova klubska kolegica Kaja Kajzer (do 63 kg), ki je ugnala Italijanko Carlotto Avanzato in Mehičanko Prisco Awiti Alcaraz, olimpijsko podprvakinjo iz Pariza 2024, ter izgubila z Brazilkama Nauano Silva in Rafaelo Silva. Do uvrstitve se je s sedmim mestom dokopala tudi Kaja Schuster (do 70 kg), ki je bila boljša od Mehičanke Katie Castillo, krajšo pa je potegnila v dvobojih z Belgijko Gabriello Willems in Italijanko Martino Esposito.

David Štarkel (do 60 kg) in Aljaž Plantak (do 81 kg) sta se od turnirja v Guadalajari hitro poslovila po neuspešnih uvodnih obračunih.