Slovenski judoisti znova osvajajo kolajne v tujini

V Dubrovniku se ta konec tedna judoisti borijo za točke v evropskem pokalu. To je prvo tovrstno tekmovanje, odkar so marca razglasili pandemijo novega koronavirusa. Slovenski judoisti so si uvodni dan v okrnjeni konkurenci (na turnirju sodeluje 98 tekmovalcev iz šestih držav) izbojevali pet kolajn.



Z najžlahtnejšo se je ovenčal David Štarkel, ki je bil nepremagljiv v kategoriji do 60 kilogramov. Na poti do zlatega odličja, svojega drugega na evropskem pokalu po Bratislavi 2017, je ugnal Hrvata Nikolo Zorotovića (z iponom) ter Srba Nemanjo Milića (z iponom) in Pavleta Krsmanovića (z vazarijem).



Lia Ludvik, mladinska evropska prvakinja iz Sofije 2018, se je izkazala s srebrno kolajno v kategoriji do 63 kilogramov, na tretjih mestih pa so pristali Jaka Kavčič (do 66 kg), Matjaž Trbovc (do 66 kg) in Adam Bergant (do 73 kg). Od Slovencev bodo jutri v Dubrovniku najvišje merili reprezentanti Anka Pogačnik (do 70 kg), Vito Dragič (nad 100 kg) in Enej Marinič (nad 100 kg).