Slovenski junak Možič ni stroj, lahko pa postane terminator

Slovenski odbojkarji so znova tam, kjer so si želeli biti. Za navidez gladko zmago s 3:0 se skriva ena najbolj napetih tekem letošnje lige narodov, v kateri so odločale dolge končnice, izjemni obrambni vložki in trenutki, ko je ena sama točka lahko povsem spremenila razplet. Turki so dokazali, zakaj sodijo med reprezentance v vzponu, Slovenci pa so morali za vsak niz pokazati precej več, kot razkriva končni izid.

Kdo je v ključnih trenutkih prevzel odgovornost, kako je Fabio Soli zadel z odločitvami, zakaj je imel Slobodan Kovaćpo dramatičnem drugem nizu veliko razlogov za jezo in kateri slovenski odbojkar je na igrišču pustil najbolj neizbrisen pečat? V analizi razkrivamo zakulisje četrtfinala, ključne taktične podrobnosti ter razlog, zakaj bi lahko bila letošnja priložnost za prvo slovensko kolajno v ligi narodov drugačna od vseh dosedanjih.