Slovenski kajakaš na svetovnem prvenstvu tik pod zmagovalnim odrom

Na tekmovanju v Banjaluki si je Simon Oven v klasičnem spustu priveslal nehvaležno četrto mesto.
M. Š., STA
20. 5. 2026 | 20:34
V Banjaluki se je začelo svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah. Slovenski kajakaš Simon Oven, branilec zlate lovorike v klasičnem spustu, je tokrat v tej preizkušnji pristal na nehvaležnem četrtem mestu.

To je cena, ki jo plačujem za to, da sem profesionalni športnik

Tjaš Til Kupsch se je uvrstil na deveto mesto, Ana Šteblaj je bila med kajakašicami 16., Hana Bedernjak 18., Maša Simončič 27., Ajda Peceli Janežič pa je zasedel 28. mesto.

Naslova svetovnega prvaka se je pri moških veselil Belgijec Leo Montulet, drugo in tretje mesto pa sta osvojila Francoza Maxence Barouh (+ 3,36) in Augustin Reboul (+ 6,58). Oven je za Montuletom zaostal za 14,27 sekunde. Pri ženskah je zmagala Italijanka Cecilia Panato, druga je bila njena rojakinja Mathilde Sereno Rosa, tretja pa Čehinja Kristina Novosadova.

Za Cecilio Panato se je prvenstvo začelo sanjsko, saj v klasičnem spustu ni osvojila zlata le med kajakašicami, temveč tudi v ženskem kanuju ter med ženskimi kanuističnimi dvojci skupaj s sestro Alice.

Jutri se bo svetovno prvenstvo nadaljevalo z ekipnimi tekmami v klasičnem spustu.

