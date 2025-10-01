Slovenske kajakašice do nove medalje na svetovnem prvenstvu

Slovenska reprezentanca v slalomu na divjih vodah tudi tretji dan svetovnega prvenstva v avstralskem Penrithu ni ostala brez kolajne. Za tretjo odličje na prvenstvu so poskrbele kajakašice Eva Alina Hočevar, Ajda Novak in Lea Novak, na ekipni tekmi so osvojile bronasto kolajno. Premagale so jih le Čehinje in Nemke.

Za Slovenijo kot samostojno državo je to že 34. odličje na svetovnih prvenstvih, za kajakašice pa četrto v ekipni konkurenci in prvo po letu 2022, ko so se v Augsburgu srebra veselile Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar in Ajda Novak.

Ajda Novak je tako osvojila že svojo drugo kolajno na prvenstvu, srebrna je bila že v posamičnem krosu. V torek so bili na ekipni tekmi bronasti tudi kanuisti, danes pa se kajakaši na progi niso najbolje znašli. Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Žiga Lin Hočevar so se dotaknili že drugih vrat, nato ujeli ritem in bili v zgornjem delu hitri, slabše pa so opravili spodnji del, tako da so se morali zadovoljiti z osmim mestom.

Slovenke so bile v cilju izjemno zadovoljne. FOTO: KZS

Tako kot v kanuju so zmagali Francozi, za presenečenje so z drugim mestom poskrbeli Japonci, za zlatom so zaostali le šest stotink, bronasto medaljo so z zaostankom desetinke osvojili Britanci. Slovenci so za zmagovalci zaostali tri sekunde in 84 stotink, brez dveh kazenskih sekund bi bili četrti.

Kvalifikacije kajakašev polovično uspešne

Peter Kauzer v Avstraliji tekmuje brez trenerja, sicer njegovega očeta Petra Kauzerja starejšega. FOTO: KZS

Slovenski kajakaši so bili v kvalifikacijah svetovnega prvenstva v Penrithu polovično uspešni. V petkov polfinale so se od šestih predstavnikov uvrstili trije, in sicer Peter Kauzer, Eva Alina Hočevar in najtrofejnejša Slovenka v Avstraliji Ajda Novak.

Kauzer je v kvalifikacijah zabeležil šesti čas, progo je prevozil brez dotika, Eva Alina Hočevar je bila deseta, Novakova pa 18., obe na progi napake za kazenske sekunde nista naredili.

Zaradi napak pa so brez uvrstitve med najboljših 30 ostali Žiga Lin Hočevar, Martin Srabotnik in Lea Novak. Hočevar, ki je še drugi dan zapovrstjo ostal brez polfinala, se je z dvema kazenskima sekundama uvrstil na 38. mesto, Srabotnik je bil 65., ker je izpustil vratca si je nabral 50 kazenskih sekund. Lea Novak je storila podobno napako, pri osmih vratcih je dobila 50 kazenskih sekund, kar jo je pahnilo na 47. mesto.