Slovenski najstnik navdušil in takoj prišel do stopničk

Slovenski dirkač Mark Kastelic, ki nastopa za ekipo Razoon more than racing, je v razredu GT3 na drugi dirki v Spielbergu osvojil drugo mesto.
Dirkač Mark Kastelic (desno) je osvojil drugo mesto na drugi dirki v Spielbergu. FOTO: Gaber Keržišnik
Dirkač Mark Kastelic (desno) je osvojil drugo mesto na drugi dirki v Spielbergu. FOTO: Gaber Keržišnik
T. E., STA
27. 4. 2026 | 09:14
27. 4. 2026 | 09:20
Mladi slovenski dirkač Mark Kastelic (Razoon more than racing) je svojo kariero v nemški seriji ADAC GT Masters začel z devetim in drugim mestom. Na drugi dirki na Red Bull Ringu v Avstriji sta skupaj z Bolgarom Pavlom Lefterovom zaostala le za moštvenima kolegoma, Avstrijcem Leo Pichlerjem in Nemcem Colinom Bönighausnom.

image_alt
Bolj ko si hiter, več želijo vložiti vate

Kastelic, ki je drugo dirko s Porschejem 911 GT3 R začel z najboljšega startnega položaja po izjemnem nastopu v jutranjih kvalifikacijah, je dobro začel, vodil, nato pa v zadnjem ovinku drugega kroga storil napako, po kateri je mimo njega švignil Pichler. V nadaljevanju se tudi po zamenjavi šoferjev stanje ni spremenilo, Kastelic pa se je lahko veselil prvih stopničk. Z Bolgarom sta na koncu zaostala 5,8 sekunde, avstrijska zasedba Razoon pa je na domači dirki slavila dvojno zmago.

»Zelo sem zadovoljen za svojo ekipo. Danes si nisva zaslužila zmage, saj sta bila Leo in Colin preprosto boljša in hitrejša,« je v izjavi za uradno spletno stran tekmovanja ADAC GT Masters dejal 18-letni slovenski dirkač. »Leo je bil vseskozi tik za mano po startu in tudi brez moje napake v zadnjem ovinku, se z njim ne bi pretirano boril, da bi ga zadržal za sabo in s tem ogrozil dvojno zmago ekipe. Vendarle je bil to moj prvi dirkaški konec tedna in prve stopničke. S tem sem prezadovoljen,« je še dejal Kastelic.

V skupnem seštevku sta po prvi postaji Kastelic in Lefterov tretja z 31 točkami. FOTO: Gaber Keržišnik
V skupnem seštevku sta po prvi postaji Kastelic in Lefterov tretja z 31 točkami. FOTO: Gaber Keržišnik

Na prvi dirki sta imela z Bolgarom več težav. Po kvalifikacijah, ki jih je odpeljal Lefterov, je Bolgar dirko začel s sedmega mesta, nato pa je v drugem krogu prišlo do trčenja, zaradi katerega sta s Kastelicem izgubila možnost za vidnejšo uvrstitev. Kastelic je zadržal deveto mesto s 33 sekundami zaostanka za Nemcem Finnom Zulaufom in Švicarjem Felixom Hirsigerjem (Lamborghini Huracan GT3 Evo II).

Mladi slovenski dirkač, avtomobilist leta 2025 v Sloveniji po izboru matične zveze AŠ SLO, je lani nastopal v italijanskem, evropskem in špansko-portugalskem prvenstvu razreda GT4, letos pa se je preselil še stopničko višje, v močnejši, hitrejši in elitnejši razred GT3.

Kastelic: »Izjemno sem zadovoljen z izkupičkom vikenda. Prvo mesto danes na kvalifikacijah in drugo mesto na dirki je izjemen rezultat.« FOTO: Gaber Keržišnik
Kastelic: »Izjemno sem zadovoljen z izkupičkom vikenda. Prvo mesto danes na kvalifikacijah in drugo mesto na dirki je izjemen rezultat.« FOTO: Gaber Keržišnik

Kastelic je imel na polnih tribunah dirkališča v Spielbergu tudi nemalo domačih podpornikov in navijačev, so še zapisali iz njegove ekipe za odnose z javnostmi. »Izjemno sem zadovoljen z izkupičkom vikenda. Prvo mesto danes na kvalifikacijah in drugo mesto na dirki je izjemen rezultat. Vesel sem in ponosen, da mi je to uspelo že na moji prvi dirki v razredu GT3. Pred tem dirkaškim vikendom sem namreč imel le dva solidna treninga kjer sem lahko preizkusil ta avto. Zato vse to daje temu rezultatu zame še toliko večjo težo,« je še povedal Kastelic.

V skupnem seštevku sta po prvi postaji Kastelic in Lefterov tretja z 31 točkami. Na vrhu sta Zulauf in Hirsiger s 45. Naslednja dirka te serije, ki je podporna bolj uveljavljeni nemški seriji DTM, bo med 22. in 25. majem v Zandvoortu na Nizozemskem. V sezoni bo skupaj na sporedu šest preizkušenj.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Mark Kastelic

Slovenec odslej za volanom porscheja, dirkal bo tudi z Maxom Verstappnom

Mladi slovenski dirkač Mark Kastelic začenja svojo kariero v najelitnejšem razredu serijskih avtomobilov GT3. Ekipo Mercedesa je zamenjal zamenjal za Porsche.
Matic Rupnik 3. 4. 2026 | 17:33
Preberite več
Šport  |  Drugo
AŠ SLO

Najstnik Mark Kastelic postal slovenski avtomobilist leta 2025

Zveza za avto šport Slovenije je v Ljubljani podelila nagrade najboljšim voznikom in voznicam preteklega leta.
12. 1. 2026 | 14:28
Preberite več
Šport  |  Drugo
AMG GT4

Marku Kastelicu na zadnji, odločilni dirki sezone v zadnjem krogu počila guma

Kastelic je pred tedni postal prvak v italijanskem prvenstvu, v špansko-portugalskem prvenstvu je ekipi zaradi dirkaške peripetije naslov ušel za štiri točke.
1. 12. 2025 | 10:45
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Liga NHL

Kopitar pomahal v slovo, navijači vzklikali: Hvala, Kopi

Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je pred polno domačo areno sklenil kariero. Ob stoječih ovacijah in glasnih vzklikih je zadnjič zapustil led.
27. 4. 2026 | 07:25
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Liege - Bastogne - Liege

Od bolečine se mu je meglilo, Pogačar revanšo pričakuje na Touru

Francoski talent generacije Paul Seixas ni uspel premagati Tadeja Pogačarja, a je za svojo predstavo požel ogromno pohval. Svetovni prvak že gleda v prihodnost.
Nejc Grilc 27. 4. 2026 | 07:20
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Pirc Musarjeva: To je storil tudi Pahor; oglasil se je Tonin

Predsednica republike: Vsak korak, ki sem ga v postopku predlaganja mandatarja naredila, je bil skrbno premišljen in prediskutiran z ustavnimi pravniki.
Peter Zalokar 26. 4. 2026 | 16:04
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

Razpoke četrte Janševe vlade tokrat razvidne že pred njenim imenovanjem

Polarizacija se krepi, politični sistem, namenjen njenemu brzdanju, pa posledično postaja vse bolj tog in neizprosen do začasnih večin.
Luka Lisjak Gabrijelčič 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Peter, Petra, Rok in Aleksander Čeferin

Družina Čeferin: V očetu smo vedno imeli zaveznika

Dr. Peter Čeferin odkrito priznava, da je bil v mladosti lump, in kot pravijo njegovi trije otroci, je tudi njim odpustil marsikateri prestopek.
Agata Rakovec Kurent 26. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Spremljali smo v živo

Pogačar v svojem slogu do četrte zmage na Liege-Bastogne-Liege

Tadeju Pogačarju ne more nihče do živega. Paul Seixas je bil zadnji, ki je videl Pogijev hrbet.
Miroslav Cvjetičanin 26. 4. 2026 | 08:18
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artritis: prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
Promo Delo 21. 4. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPOMLADANSKI ODKLOP

Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Se bodo cene znižale?

Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Krožno gospodarstvo

Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Gradbeništvo

Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Intervju Petra Veber

Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilnost

Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
Preberite več

Novice  |  Slovenija
Vreme

Prihaja redek, a zelo izrazit vremenski pojav

V jasnih nočeh se pričakuje tudi jutranja slana, lokalno do −5 °C.
27. 4. 2026 | 09:20
Preberite več
Šport  |  Drugo
GT Masters

Slovenski najstnik navdušil in takoj prišel do stopničk

Slovenski dirkač Mark Kastelic, ki nastopa za ekipo Razoon more than racing, je v razredu GT3 na drugi dirki v Spielbergu osvojil drugo mesto.
27. 4. 2026 | 09:14
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Mediana

Če bi bile volitve včeraj, bi bil rezultat takšen

Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov je Nataša Pirc Musar, sledita Matjaž Han in evropska komisarka Marta Kos.
27. 4. 2026 | 09:12
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Aktualno

Barbara Pia Hrovat opozarja: V slovenskem športu ni pravil, ki varujejo otroke

Dve leti po smrti 14-letnega Urbana: kdo v Sloveniji sploh odgovarja za varnost otrok v športu – in zakaj sistem še vedno odpoveduje?
Nika Vistoropski 27. 4. 2026 | 09:05
Preberite več
Premium
Novice  |  Okolje
Jani Vidmar in Zdravci

Mož, ki je kupil zemljišče, da bi rešil mokrišče

Jani Vidmar si že leta prizadeva, da bi ohranil mokrišče Zdravci na Dolenjskem. Imamo dobro zakonodajo, želi si le, da bi jo vsi spoštovali.
Simona Bandur 27. 4. 2026 | 09:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Mediana

Če bi bile volitve včeraj, bi bil rezultat takšen

Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov je Nataša Pirc Musar, sledita Matjaž Han in evropska komisarka Marta Kos.
27. 4. 2026 | 09:12
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Aktualno

Barbara Pia Hrovat opozarja: V slovenskem športu ni pravil, ki varujejo otroke

Dve leti po smrti 14-letnega Urbana: kdo v Sloveniji sploh odgovarja za varnost otrok v športu – in zakaj sistem še vedno odpoveduje?
Nika Vistoropski 27. 4. 2026 | 09:05
Preberite več
Premium
Novice  |  Okolje
Jani Vidmar in Zdravci

Mož, ki je kupil zemljišče, da bi rešil mokrišče

Jani Vidmar si že leta prizadeva, da bi ohranil mokrišče Zdravci na Dolenjskem. Imamo dobro zakonodajo, želi si le, da bi jo vsi spoštovali.
Simona Bandur 27. 4. 2026 | 09:00
Preberite več
