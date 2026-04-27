Slovenski najstnik navdušil in takoj prišel do stopničk

Mladi slovenski dirkač Mark Kastelic (Razoon more than racing) je svojo kariero v nemški seriji ADAC GT Masters začel z devetim in drugim mestom. Na drugi dirki na Red Bull Ringu v Avstriji sta skupaj z Bolgarom Pavlom Lefterovom zaostala le za moštvenima kolegoma, Avstrijcem Leo Pichlerjem in Nemcem Colinom Bönighausnom.

Kastelic, ki je drugo dirko s Porschejem 911 GT3 R začel z najboljšega startnega položaja po izjemnem nastopu v jutranjih kvalifikacijah, je dobro začel, vodil, nato pa v zadnjem ovinku drugega kroga storil napako, po kateri je mimo njega švignil Pichler. V nadaljevanju se tudi po zamenjavi šoferjev stanje ni spremenilo, Kastelic pa se je lahko veselil prvih stopničk. Z Bolgarom sta na koncu zaostala 5,8 sekunde, avstrijska zasedba Razoon pa je na domači dirki slavila dvojno zmago.

»Zelo sem zadovoljen za svojo ekipo. Danes si nisva zaslužila zmage, saj sta bila Leo in Colin preprosto boljša in hitrejša,« je v izjavi za uradno spletno stran tekmovanja ADAC GT Masters dejal 18-letni slovenski dirkač. »Leo je bil vseskozi tik za mano po startu in tudi brez moje napake v zadnjem ovinku, se z njim ne bi pretirano boril, da bi ga zadržal za sabo in s tem ogrozil dvojno zmago ekipe. Vendarle je bil to moj prvi dirkaški konec tedna in prve stopničke. S tem sem prezadovoljen,« je še dejal Kastelic.

Na prvi dirki sta imela z Bolgarom več težav. Po kvalifikacijah, ki jih je odpeljal Lefterov, je Bolgar dirko začel s sedmega mesta, nato pa je v drugem krogu prišlo do trčenja, zaradi katerega sta s Kastelicem izgubila možnost za vidnejšo uvrstitev. Kastelic je zadržal deveto mesto s 33 sekundami zaostanka za Nemcem Finnom Zulaufom in Švicarjem Felixom Hirsigerjem (Lamborghini Huracan GT3 Evo II).

Mladi slovenski dirkač, avtomobilist leta 2025 v Sloveniji po izboru matične zveze AŠ SLO, je lani nastopal v italijanskem, evropskem in špansko-portugalskem prvenstvu razreda GT4, letos pa se je preselil še stopničko višje, v močnejši, hitrejši in elitnejši razred GT3.

Kastelic je imel na polnih tribunah dirkališča v Spielbergu tudi nemalo domačih podpornikov in navijačev, so še zapisali iz njegove ekipe za odnose z javnostmi. »Izjemno sem zadovoljen z izkupičkom vikenda. Prvo mesto danes na kvalifikacijah in drugo mesto na dirki je izjemen rezultat. Vesel sem in ponosen, da mi je to uspelo že na moji prvi dirki v razredu GT3. Pred tem dirkaškim vikendom sem namreč imel le dva solidna treninga kjer sem lahko preizkusil ta avto. Zato vse to daje temu rezultatu zame še toliko večjo težo,« je še povedal Kastelic.

V skupnem seštevku sta po prvi postaji Kastelic in Lefterov tretja z 31 točkami. Na vrhu sta Zulauf in Hirsiger s 45. Naslednja dirka te serije, ki je podporna bolj uveljavljeni nemški seriji DTM, bo med 22. in 25. majem v Zandvoortu na Nizozemskem. V sezoni bo skupaj na sporedu šest preizkušenj.