Slovenski najstnik opozoril nase na dirkališču v Spielbergu

Na Red Bullovem Ringu v Spielbergu je minuli konec tedna nase opozoril slovenski najstnik Mark Kastelic. Komaj 16-letni dirkač iz Ivančne Gorice je namreč na sloviti stezi na avstrijskem Štajerskem slavil kar tri zmage v srednjeevropskem pokalu razreda GT4 (Eset Cup).

Potem ko je z mercedesom AMG GT4 tekmece, ki so po deset in več let starejši od njega, pustil za seboj na sobotni vztrajnostni enourni preizkušnji, je bil dan pozneje najhitrejši tudi na obeh šprintih. To so bile njegove prve zmage v tem tekmovanju, v katerega je po koncu lanske sezone prestopil iz kartinga.

V Spielbergu je Mark Kastelic (na sredini) minuli konec tedna slavil kar tri zmage v srednjeevropskem pokalu razreda GT4. FOTO: Planet TV

»Ni bilo tako preprosto, kot je videti. Vse kvalifikacije sem namreč končal na drugem mestu, ker nikakor nisem prišel do čistega kroga. Dirke so bile izjemno napete, saj mi je slovaški tekmec (Rudolf Beno) z bmw M4 GT4 tesno sledil in me skušal tudi večkrat prehiteti,« je sporočil mladi Kastelic.