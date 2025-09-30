Slovenski nokavter v Nikšiću že do sedme zaporedne predčasne zmage

Slovenski boksar Nejc Petrič je minulo soboto slavil že sedmo zaporedno profesionalno zmago. Na prireditvi v Nikšiću je v dvoboju velterske kategorije (do 66,678 kg) prepričljivo premagal tudi Slovaka Aleša Odraško.

Obračuna na Noči šampionov, kakor so dogodek poimenovali črnogorski prireditelji, je bilo hitro konec. Že v drugi rundi je namreč 23-letni član ljubljanskega kluba Golden Gloves Gym z natančnim udarcem v predel jeter prisilil k vdaji tri leta mlajšega tekmeca iz Banske Bystrice. Za Petriča je bila to – kot že omenjeno – sedma poklicna zmaga (vse je dosegel s tehničnim nokavtom), za Odraško pa tretji poraz (prvi s prekinitvijo) ob štirih zmagah.

»Najprej bi se rad zahvalil svojemu trenerju in menedžerju Andražu Ciuhi, da mi je priskrbel ta dvoboj in da rastemo po stopničkah,« je bil vesel Nejc, ki bo imel naslednji obračun že čez slaba dva meseca (22. novembra) v Ljubljani.

Omeniti kaže še, da se je na prireditvi v Nikšiću predstavil tudi znani domači mojster mešanih borilnih športov Vaso Bakočević in tokrat v boksu že v prvi rundi dvoboja v lahko-težki kategoriji s tehničnim nokavtom ugnal Slovaka Davida Zauško.