Slovenski odbojkarji brez olimpijskih iger

FOTO: John Macdougall/AFP

FOTO: John Macdougall/AFP

Dvorana Max Schmelling, gledalcev 3174, sodnika: Gerothodoros (Grčija), Maroszek (Poljska).



Slovenija: T. Štern 20, Pajenk 7, Kozamernik 6, Gasparini 3, Vinčić 3, Štalekar, Klobučar, Kovačič, Ž. Štern, Videčnik, Ropret, Urnaut 14, Čebulj 13, Možič.



Francija: Grebennikov, Patry 22, Toniutti, Tillie 2, Lyneel, Ngapeth 18, Le Roux, Brizard 7, Vinkelmuller, Le Goff 11, Bultor, Louati 11, Chinenyeze 8, Carle.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca ne bo igrala na olimpijskih igrah v Tokiu. V Berlinu je namreč izgubila polfinalno tekmo kvalifikacij proti Franciji, izid je bil 2:3 (13, 22, -14, -21, -9).Tradicija francoskih uspehov nad slovenskimi odbojkarji se je nadaljevala tudi v Berlinu. Dolgo časa je sicer kazalo, da jo bodo Slovenci tokrat prekinili, po odlični igri so vodili že z 2:0 v nizih in 7:3 v tretjem nizu, a nato je prišlo do velikega preobrata. Galski petelini so sestavili blok, z njim jezili Slovence, predvsem, ki je bil prva dva niza nezaustavljiv.Po prvih dveh nizih se je energija povsem preselila na stran Francozov, ki so tudi odlično servirali, s tem pa praktično niso dovolili tekmecem, da razvijejo svojo igro. Na koncu so varovancivendarle morali priznati, da so jih Francozi še enkrat zasluženo premagali.Čeprav Slovenci na uradni tekmi Francozov še nikoli niso premagali, še več, v treh medsebojnih obračunih niso osvojili niti niza, se tekmecev niso bali. Zavedali so se, da niso nepremagljivi in da je čas, da tudi oni enkrat padejo. Da so res prepričani v to, je pokazal sam začetek. Prvi niz je bil zagotovo eden najboljših v zgodovini slovenske reprezentance.Blesteli so prav v vseh elementih, osnova pa je bila igra v obrambi. Praktično ni bilo udarca tekmecev, da se pri njem žoge ne bi vsaj dotaknili, pasivni blok je res deloval odlično, v napadu pa je bil nezaustavljiv Tonček Štern, ki je že v tem delu dosegel osem točk.Posledica odličnega začetka je bilo vodstvo 8:2, nato pa je razlika le še rasla. Blok Tončka Šterna je pomenil vodstvo 14:6, njegov as pa 20:11. Prvo zaključno žogo je z neubranljivim začetnim udarcem priboril, po tretjem asu slovenske vrste je sledila še napaka Francozov.Iluzorno je bilo pričakovati, da se bo taka premoč nadaljevala tudi v preostalih nizih, a Slovenci niso popuščali. Tudi v drugem nizu so ohranili pobudo, prvo večjo prednost pa so si priigrali pri izidu 12:9. Dva zaporedna bloksta Sloveniji prinesla vodstvo 16:12, ki ga nato niso več izpustili iz rok.Dobri servisiso Francozom dali nekaj upanja, približali so se na 21:23, imeli celo priložnost, da se približajo le na točko zaostanka, a neumnost njihovega prvega zvezdnika Ngapetha v protinapadu je Sloveniji zagotovila prvo zaključno žogo. Prve niso izkoristili, a Tonček Štern je vendarle preprečil dramo v nizu.Ko so Slovenci v tretjem nizu povedli s 7:3, je bilo videti, da jih bo nemogoče zaustaviti. A krizni trenutki so prišli po vodstvu 10:8, ko so galski petelini dobili kar osem zaporednih točk. Slovencem se je ustavilo v napadu, tudi obramba je le nemočno spremljala napade tekmecev, ki so dobili zagon. Slovenski selektor Alberto Giuliani je po visokem zaostanku uvidel, da je niz izgubljen, zamenjal je večino igralcev prve ekipe, nosilce igre je poskušal spočiti za nadaljevanje tekme.Začetno vodstvo 4:1 v četrtem nizu je dalo potrditev, da se je pravilno odločil, a trikolorov ni zagrabila panika. Prednost Slovencev so z dobrimi servisi ekspresno izničili, s tremi zaporednimi bloki, dva udarca je Tončku Šternu blokiral Ngapeth, pa so tudi povedli z 10:7. Evropski podprvaki se sicer niso predajali, a zmage tekmecev v nizu in »tie breaka« niso mogli preprečiti, saj je bila igra evropskih prvakov iz leta 2015 predobra.Enako velja za peti niz, ki je bil izenačen le do izida 3:3, nato pa je Antoine Arthur Fabien Brizard dosegel tri zaporedne ase, Francozi so povedli z 8:3, takrat se je že slutilo, da se Slovenija z neugodnega položaja ne more rešiti. Poskušala je sicer nemogoče, a pri tem ni bila uspešna.Statistika kaže, da so Francozi do zmage prišli po zaslugi servisa in bloka. V asih so dvoboj dobili z 12:4, v blokih pa s 15:9.