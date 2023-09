Slovenski odbojkarji brez poraza v osmino finala, v njej proti Turčiji

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je predtekmovanje v skupini B evropskega prvenstva končala s petimi zmagami in brez poraza. V zadnjem kolu je v Varni s 3:0 (29, 22, 30) premagala gostitelje Bolgare v dvoboju, ki so ga pred začetkom napovedali kot odločilnega za prvo mesto.

Slovenija – Bolgarija 3:0 (29, 22, 30) Palača kulture in športa v Varni, 5200 gledalcev, sodnika Zulfugarov (Azerb) in Geukes (Nem). Slovenija: Pajenk 7 (2 bloka), Planinšič, Kozamernik 4 (1 blok), Toman, Bračko, Štalekar, Koncilja, Kovačič, Z. Štern, Ropret 1, Urnaut 14 (2 asa), Čebulj 12, Možić 22 (3 asi), Mujanović 1; Bolgarija: Bratojev, Kolev 6, Atanasov 12 (3 asi, 2 bloka), Gocev, Asparuhov, Seganov 1 (1 blok), Grozdanov 3, Salparov, Penčev, Sokolov 23 (2 asa, 3 bloki), Karjagin, Dobrev, Nikolov 13 (1 blok), Petkov 1 (1 as).

Bolgarija je bila sicer enakovreden tekmec, čeprav je bil izid 3:0, so tekmo odločale malenkosti, praktično nekaj točk v dolgih končnicah. Slovenija si je že pred obračunom z gostitelji zagotovila prvo mesto v skupini, zato bi lahko selektor Gheorghe Creţu odpočil nekatere igralce. A je bilo tudi nekaj dejavnikov, ki so govorili nasprotno. V boju za olimpijske igre je lahko vsaka zmaga pomembna, prav tako pa bi Bolgarija, na prvenstvu je že dvakrat izgubila, s tremi točkami prišla na drugo mesto v skupini in bi lahko v četrtfinalu lahko prišlo do vnovičnega medsebojnega obračuna, ki pa si ga Slovenci zagotovo ne bi želeli. Gostitelji Bolgari bi namreč lahko imeli tudi odličen dan in so lahko nevarni vsem reprezentancam. To so dokazali že v ligi narodov, ko so Slovenijo gladko premagali, in konec koncev tudi tokrat.

Rok Možič je bil kot najboljši Slovenec z 22 točkami v svoj prvini. FOTO: CEV

Zato je Creţu že na začetku v igro poslal vse najboljše razpoložljive moči. Sam začetek je bil s slovenske strani nezbran, posledica tega je bil zaostanek 1:4 in 2:5, vendar so stvari prišle na svoje mesto. Slovenci so ujeli ritem in začeli vsaj približno kazati igro, kot so jo na prejšnjih tekmah. Na šesti točki sta bili ekipi že izenačeni, pri 8:7 so prišli do prvega vodstva, Tine Urnaut pa je s prvim slovenskim asom na tekmi poskrbel za razliko dveh točk. Dobri servisi Bolgarov so minimalno prednost vrnili na stran domačih (15:16), a le za kratek čas. Razpoloženi Rok Možič je vzdrževal minimalno vodstvo Slovenije vse do dolge končnice, v kateri so gosti izkoristili svojo osmo zaključno žogo.

Čaka jih nekdanji Giuliani

V drugem nizu so Slovenci vendarle nekoliko prej prišli do odločilne prednosti. Praktično tik pred končnico, ko so si po zaslugi servisov Možiča in točk Klemna Čebulja priigrali vodstvo z 21:17. Domači so se še približali na dve točki točki, toda Jan Kozamernik je poskrbel, da v tem nizu dramatičnosti ni bilo. Je pa bila spet v tretjem nizu. V njem zaključnih žog niso izkoriščali Bolgari, Slovenci pa so prek Čebulja že svojo prvo, ki jim jo je z asom priboril Urnaut. Pri izidu 27:28 so bili Bolgari najbližje zmagi, imeli so protinapad, ki pa ga je z blokom ustavil Alen Pajenk.

Slovenci se bodo v osmini finala pomerili s Turčijo, ekipo nekdanjega slovenskega selektorja Alberta Giulianija, Bolgari, ki so v skupini zasedli četrto mesto, pa se bodo udarili s favoriziranimi Francozi.

Slovenski selektor, Romun Gheorghe Creţu, je imel v bolgarski Varni tudi svoje navijače, ki so prinesli romunsko zastavo. FOTO: CEV

Tekma podobna finalu

»Videli smo dve vrhunski ekipi in tekmo, ki je bila na trenutke podobna finalu velikega tekmovanja. Bolgari so res igrali dobro, tudi mi. Veseli me, da smo imeli pred izločilnimi boji možnosti igrati takšno tekmo, prišla bo prav tako nam kot Bolgarom. Začutili smo lahko nekakšen pritisk, ki bo na izločilnih tekmah. Nasproti so nam stali izredno kakovostni posamezniki, igrali pa smo tudi proti občinstvu. To pa moram pohvaliti, bilo je korektno. Tako bi moralo biti na vseh tekmah,« je po tekmi povedal Gheorghe Creţu.

»Z eno besedo bi rekel, da je bilo to uživanje. Odlično smo se počutili na igrišču, kljub nekaterim težkim trenutkom. Storili smo, kar smo si želeli. Nalogo smo opravili dobro, zmagali s 3:0. Ni nam bilo lahko. Bolgari so na trenutke igrali zelo dobro, s servisi so izvajali velik pritisk. Zelo lepo je zmagati pred polno dvorano njihovih navijačev, čeprav bi bilo še lepše, če bi bili to naši navijači. Ključno za našo zmago so bili dobri servisi, zaključevanje težkih točk, takrat ko so Bolgari dobro servirali, bili smo tudi potrpežljivi in pametni, da smo napadali po prstih tekmecev. Na prejšnjih tekmovanjih smo izkoriščali nekatere bonuse že v predtekmovanju, tokrat smo prvič dobili vse tekme, na kar smo prav tako ponosni. A se zavedamo, da še ničesar nismo naredili, menim pa, da gremo lahko optimistično v osmino finala,« je dodal Rok Možič.

Klemen Čebulj pa je pripomnil: »Vedeli smo, da bo to težka tekma. Bolgari so pričakovano pritiskali z vseh strani, želeli so tekmo dobiti in si priboriti boljši položaj na lestvici. A smo jim odgovorili, tako kot na vseh dosedanjih tekmah smo držali skupaj, verjamem, da bo tako tudi v nadaljevanju prvenstva.«