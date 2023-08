Slovenski odbojkarji brez Vinčića na EP

Zelo pestro poletje za slovensko moško odbojkarsko reprezentanco se nadaljuje. Selektor Gheorghe Cretu bo ta konec tedna ekipo odpeljal na zvezdniški Wagnerjev memorial na Poljsko, kjer reprezentanco ob domačinih čakata še favorizirani Italija in Francija, še pred odhodom pa je prečrtal enega od udarnih mož.

Dejan Vinčić ima letos veliko težav s poškodbami, dolgo je bil odsoten zaradi operacije komolca, si na prvi tekmi po povratku takoj poškodoval gleženj in znova ostal brez pomembnega dela priprav. Ekipi se bo Vinčić znova pridružil prihodnji teden, a je selektor Cretu ocenil, da za nastop na evropskem prvenstvu prekaljeni podajalec ne bo dovolj dobro pripravljen.

»Odločil sem se, da ga na bližajočem se tekmovanju ne bo v naši ekipi. S štabom smo preučili položaj in ocenili, da v tem trenutku Dejan še ne more prenesti vseh naporov tekem in ostalega, kar prihaja z visokim ritmom evropskega prvenstva,« je odločitev pojasnil Cretu.

Foto Jože Suhadolnik

Vinčić bi potreboval nekaj časa, da se spet ujame z dolgoletnimi soigralci, v ospredje pa bi prišlo tudi vprašanje, kdo bo prva izbira na mestu podajalca, Vinčić ali Gregor Ropret. Cretu se je odločil, da bo na EP zaupal Ropretu, v kvalifikacijah za OI pa bo znova med izbranci tudi Vinčić, v kolikor ne bo zdravje znova poseglo vmes.