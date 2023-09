Slovenski odbojkarji dobili termin tekme s Turčijo

Slovenska odbojkarska reprezentanca je z odliko opravila nastope v prvem delu evropskega prvenstva, saj je vseh pet tekem dobila, ob tem pa tekmecem oddala le en niz. V končnici se bo za vstop v četrtfinale pomerila s Turki. Tekma bo v Varni na sporedu to soboto ob 16.30 po slovenskem času.

Slovenci so s petimi zmagami brezhibno končali nastope v skupini B, kar se je zgodilo prvič doslej. »Na prejšnjih prvenstvih smo že izkoristili bonuse v skupinah prvega dela. Nikoli nam je ni uspelo zapustiti brez poraza. Lepo je biti prvi, z izkupičkom petih zmag na petih tekmah in le enim izgubljenim nizom, a s tem se ne smemo zadovoljiti. Potrebno je gledati naprej in razmišljati, kaj še lahko storimo boljše. V osmini finala nas bo pričakala nova težka tekma, v končnici popravnih izpitov več ni,« je po tekmi z Bolgarijo dejal slovenski reprezentant Rok Možič.

Turčija je za napredovanje trepetala prav do zadnjega

Pogled slovenskega sprejemalca, ki na tem prvenstvu krpa vrzel na korektorskem mestu, in njegovih soigralcev je že uperjen v nov izziv. Končnica se bo v Varni s tekmama med Francijo in Bolgarijo ter Hrvaško in Romunijo začela že dan prej, organizatorji pa so Slovencem proti Turkom dodelili termin v naslednjem dnevu. Isti dan si bosta nasproti stali še Portugalska in Ukrajina.

Turčija je za napredovanje trepetala prav do zadnjega. Na torkovi večerni tekmi je naposled s 3:0 premagala Izrael, neposrednega konkurenta za napredovanje. Turško reprezentanco vodi slovenskim športnim sladokuscem dobro poznani italijanski strokovnjak Alberto Giuliani. Pod njegovim vodstvom je Slovenija osvojila zadnji dve (2019, 2021) izmed treh srebrnih kolajn na evropskih prvenstvih. S slovenskimi reprezentanti se je njegova pot prepletala tudi v klubskem okolju. V sezoni 2020/21 je bil na poljskem trener Klemna Čebulja, nazadnje pa je v grškem Olympiacosu sodeloval z Alenom Pajenkom in, žal, poškodovanim Tončkom Šternom.

Slovenska odbojkarska reprezentanca, ep 2023, september Foto Cev

Nastope v Tel Avivu, kjer so v prvem delu igrale reprezentance v skupini D, je Turčija začela s porazom proti Franciji (0:3). Sledil je tesen poraz po petih nizih in na razliko (15:17) proti Romunom, zmaga proti Grkom (3:1), pa nov poraz po petih nizih, tedaj proti Portugalski, za konec pa so Turki pripravili prepričljivo zmago proti Izraelcem in ga zavoljo večjega števila osvojenih točk prehiteli na četrtem mestu.

Zmagovalec dvoboja med Slovenijo in Turčijo se bo v četrtfinalu, ki ga bo prav tako gostila Varna, srečal z boljšo ekipo dvoboja med Portugalsko in Ukrajino. Polfinala in tekmi za medalje bo 14. in 16. septembra nato gostil Rim.