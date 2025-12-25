Slovenski odbojkarji lahko že jeseni potrdijo Los Angeles 2028

V odbojki se sistem uvrščanja na velika tekmovanja nenehno spreminja, tako je bilo tudi pred OI 2024, za naslednji olimpijski cikel pa je slika bolj jasna. Mednarodna zveza je pojasnila, kako se bo 12 ekip uvrstilo na olimpijske igre v Los Angelesu čez dve leti in pol. Dobro kaže tudi Slovencem.

V Parizu so bili kandidati za odličja, pot so po trdem boju sklenili v četrtfinalu, a vseeno že z dolgo pričakovano uvrstitvijo na olimpijski turnir postavili nov mejnik slovenske odbojke. Morebitne kolajne jih je stala tudi utrujenost, za uvrstitev v Pariz so do zadnjega garali v ligi narodov.

Foto Volleyballworld

Zdaj si vozovnico za Los Angeles 2028 lahko priigrajo že prej, prva bo na voljo jeseni, osvojil jo bo prvak evropskega prvenstva v Italiji. Slovenci so na zadnjih petih EP štirikrat končali z odličjem, trikrat so bili srebrni, nazadnje v Rimu 2023 bronasti. Na OI 2028 se bo uvrstilo vseh pet prvakov celinskih tekmovanj, reprezentanca ZDA je kot gostiteljica na turnir že uvrščena.

Ostalo bo še šest vozovnic, med olimpijsko elito bodo igrale tudi najboljše tri reprezentance s svetovnega prvenstva 2027. Ostale bodo še tri vozovnice, ki bodo na voljo najboljšim trem reprezentancam s svetovne lestvice, ki še ne bodo imele zagotovljenega nastopa v Los Angelesu. Prav po tej poti so se Slovenci nazadnje uvrstili na OI, dobro jim kaže tudi zdaj, trenutno na svetovni lestvici zasedajo šesto mesto.