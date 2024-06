Slavje v Stožicah, tudi slovenski odbojkarji gredo na olimpijske igre

Veselica v dvorani Stožice! Slovenski odbojkarji so na prvi tekmi domačega turnirja lige narodov s 3:0 3:0 (23, 22, 27) premagali Argentino in spisali zgodovino. Prvič doslej so se uvrstili na olimpijske igre in potrdili, da je rod s kapetanom Tinetom Urnautom na čelu zrel za največje stvari.

Glede na formo, ki so jo v zadnjih letih pokazali igralci selektorja Gheorgheja Cretuja, bodo poleti v francoskem glavnem mestu eni od favoritov za kolajne.

Slovenska odprava ob Seni bo prav gotovo najbolj številčna doslej. Odbojkarji so namreč že tretja reprezentanca v ekipnih panogah, ki se je prebila na igre pod petimi krogi, pred tem je to četrtič uspelo našim rokometašem in prvič tudi rokometašicam.

Kvalifikacijski turnir v Grčiji pa še čaka košarkarje, za katere naj bi zaigral tudi Luka Dončić, ki je moral priznati poraz Boston Celtics v finalu lige NBA.