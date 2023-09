Slovenci pokazali značaj: prek trnja v četrtfinale, Turki so jim dali vetra

Kakšen boj v Varni! Slovenski odbojkarji so bili po petih zmagah in odlični igri na evropskem prvenstvu v vlogi absolutnih favoritov proti Turkom, toda tekmo osmine finala začeli neprepoznavni. Turčija je prepričljivo dobila prva dva niza. Šele v tretjem so se izbranci Gheorgheja Cretuja prebudili in znižali zaostanek, nato pa s skrajnimi mukami uprizorili preobrat in se skozi šivankino uho prebili v četrtfinale. Bilo je 3:2 (-20, -22, 21, 23, 13). V ponedeljek jih čaka tekma s Portugalsko ali Ukrajino za zaključni turnir v Rimu.

Mladi Rok Možič ni skrival čustev po pomembni zmagi. FOTO: CEV

Glede na to, da so Slovenci osvojili četrto mesto na zadnjem EP in tri srebrne kolajne na zadnjih štirih evropskih prvenstvih, je bilo pričakovati, da bodo zlahka opravili s Turki, ki pa so se pod vodstvom nekdanjega slovenskega selektorja Alberta Giulianija izkazali za zelo žilave tekmece in v prvih dveh nizih povsem zasenčili Tineta Urnauta in njegove soborce na drugi strani mreže.

Ravno pravi čas so Slovenci našli ritem in počasi začeli prevzemati pobudo ter se na koncu veselili težke zmage, veliko težje kot prej proti Ukrajini, Finski, Španiji, Hrvaški in Bolgariji, na katerih so oddali samo en niz, prvega z Ukrajino.

Slovenskim odbojkarjem je odleglo. FOTO: CEV

»Zares sem vesel, ker tekme nismo začeli, kot smo želeli. Zelo sem ponosen, da smo se po zaostanku z 0:2 vrnili in zaigrali bolje. Na koncu smo pokazali značaj,« je bila prva izjava kapetana Urnauta.