Slovenski odbojkarji v ligi narodov po točke za olimpijske igre

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes ob 10.30 v kitajskem Linjiju začela nastope v elitni ligi narodov. Uvodni nasprotnik izbrane vrste selektorja Fabia Solija bo domača reprezentanca Kitajske, v nadaljevanju prvega turnirja pa Slovence čakajo še obračuni s Poljsko, Kubo in Japonsko.

Za slovensko reprezentanco bo to šesti nastop v Ligi narodov. V preteklih izvedbah se je štirikrat uvrstila na zaključni turnir najboljše osmerice, trikrat je bila četrta, še vedno pa čaka na prvo kolajno v tem tekmovanju. Letošnja izvedba ima poseben pomen tudi zaradi začetka zbiranja točk za svetovno lestvico, ki bo pomembna v boju za nastop na olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028. Slovenija na lestvici trenutno zaseda šesto mesto.

Fabio Soli opozarja, da bodo reprezentance lovile točke za nastop na OI 2028 v Los Angelesu. FOTO: OZS

Prvi tekmeci bodo Kitajci, s katerimi so se Slovenci nazadnje pomerili leta 2023 in slavili s 3:1. Gostitelji turnirja, ki jih vodi Belgijec Vital Heynen, so pred začetkom tekmovanja dolgo skrivali sestavo reprezentance, zato je bilo pripravljanje na uvodno tekmo nekoliko zahtevnejše.

»V tem trenutku nimamo popolne slike o postavi nasprotnika, zato mora biti naš glavni fokus na naši igri. Pomembno bo, da na igrišču izkoristimo vse, kar smo trenirali v zadnjih tednih, in da že na prvi tekmi vzamemo vse, kar se bo dalo vzeti,« je pred začetkom turnirja dejal selektor Fabio Soli. Opozoril je tudi, da bo letošnja Liga narodov verjetno še zahtevnejša kot prejšnja, saj bodo vse reprezentance lovile dragocene točke za svetovno lestvico.

Alen Pajenk je namesto Tineta Urnauta prevzel vlogo kapetana. FOTO: OZS

»Vemo, da v tem trenutku naša forma še ni ravno popolna, ampak moramo razumeti, da bo razliko naredilo to, da že na prvi tekmi vzamemo vse, kar se bo dalo vzeti. To je edini fokus, ki ga želim v svoji ekipi. Ni nam treba gledati preveč stran od nas samih, razmišljati moramo o tem, kako se danes in jutri pripraviti na tekmo in potem na igrišču dati vse od sebe. Pripravljeni moramo biti na to, da bomo trpeli. Kitajska se je v tej dvorani veliko pripravljala, mi pa smo v njen imeli le en trening. Ne bom nam lahko, ampak to je liga narodov in ta bo verjetno še veliko težja kot je bila v prejšnji sezoni,« je povedal Soli.

Pajenk pri štiridesetih prvič kapetan

Kapetanski trak bo ob odsotnosti dolgoletnega reprezentančnega kapetana Tineta Urnauta (manjkal bo tudi Žiga Štern) prvič nosil Alen Pajenk. »Vedno je na prvem turnirju nekaj neznank, saj ne veš natančno, kako pripravljene so posamezne ekipe. Mi smo prišli v najmočnejši postavi, ki jo trenutno imamo, in na vsaki tekmi bomo igrali na zmago, saj se točke zbirajo že za naš glavni cilj, Los Angeles. Proti Kitajski pričakujemo težko tekmo in glasno podporo domačih navijačev, vendar bomo naredili vse, da turnir odpremo z zmago,« je povedal Pajenk, ki pričakuje zahtevno odprtje tekmovanja, a verjame v uspešen začetek.

Slovenski odbojkarji bodo po obračunu s Kitajsko v Linjiju odigrali še tri zahtevne tekme, vse bodo na sporedu ob 14-ih po našem času: v četrtek proti branilki naslova Poljski, v soboto proti Kubi in v nedeljo proti Japonski. Po vrnitvi domov jih med 24. in 28. junijem čaka domači turnir v Stožicah, tekmeci bodo Kanada, Bolgarija, Brazilija in Italija.