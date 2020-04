Slovenski odbojki vizum le v moški konkurenci

Ljubljana - Evropska odbojkarska zveza (CEV) je glede na število točk, ki so jih klubi iz posameznih držav v evropskih tekmovanjih zbrali med letoma 2017 in 2019, določila kvote za nastop v evropskih tekmovanjih za sezono 2020/21. Sloveniji je mesto v elitni ligi prvakov pripadlo le pri moških, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.



Evropska zveza je v tej fazi lahko objavila le kvote, ne pa tudi imen nastopajočih ekip, saj morajo te svojim nacionalnim zvezam svoje nastope še potrditi. V zadnji sezoni sta sicer v boju za evropsko klubsko krono lahko sodelovali dve slovenski moštvi. Odbojkarice pa bodo zdaj morale v kvalifikacije, v katerih bodo očitno imele hudo konkurenco. V skupinski del lige prvakinj namreč vodita le dve mesti. Pri ženskah so sicer največ točk na evropski lestvici zbrali turški klubi (489 točk), zato Turčiji v ligi prvakinj pripadajo tri mesta, tako kot Italiji (398) in Rusiji (312). Slovenija ima na lestvici 36 točk.



Pri moških ima Italija (532,67 točke) kot vodilna v točkovanju za ligo prvakov na voljo tri mesta, enako kot Rusija (472,66) in Poljska (387,01), Slovenija je na osmem mestu (103,67).



Z 12. mestom v razvrstitvi za pokala CEV in challenge ima Slovenija v obeh tekmovanjih v ženski konkurenci na voljo po dve mesti. V moški konkurenci je Slovenija na 20. mestu in je slovenskim klubom na voljo le eno mesto v pokalu challenge.