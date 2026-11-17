Najuspešnejši slovenski plavalec v zgodovini Peter Mankoč se je pri 48 letih lotil novega izziva. Septembra je začel tako imenovani projekt januar s ciljem, da bi konec januarja lahko nastopil na zimskem državnem prvenstvu. In to mu je tudi uspelo, saj je že v prvem nastopu na uradnem tekmovanju po 14 letih na 50 m delfin odplaval normo.

Mankoč je za svoj prvi uradni nastop izbral miting Kalev Open v Estoniji, kjer tudi sicer živi z družino in dela v tamkajšnjem plavalnem klubu. Minuli vikend je nastopil v skupini z otroki, ki še niso imeli registriranega časa, nastop pa opravil s 27,10 in že v prvem poskusu izpolnil zahtevano absolutno normo (28,59) za nastop na januarskem državnem prvenstvu v 25-metrskih bazenih.

Kljub dobremu dosežku je po lastnih besedah plaval slabo: »Nisem dobro odplaval. Za nameček so mi na startu počile kopalke na zadnji plati. Resda so bile stare od enega od mojih nekdanjih plavalcev, vendar si res nisem mislil, da bodo kar počile. Tudi to me je zmotilo na startu.«

»Poleg tega sem imel malo treme, živčki so me dajali. Po toliko letih je le drugače biti ob ali pa v bazenu,« je dodal Mankoč, ki je vseeno pričakoval nekoliko boljši izid.

V drugih disciplinah bi ga tekmeci 'pojedli za malico'

Resda ima Mankoč z novim izzivom tudi rezultatski cilj, predvsem pa si želi spet bolje počutiti v svojem telesu in se čim bolj približati 100 kg. V času svetovnih rekordov je imel pod 90 kg. »V tistih časih sem bil znan kot Terminator. Res sem bil vrhunsko telesno pripravljen in sem tudi ves svoj čas posvetil treningu in regeneraciji. Zdaj imam druge cilje.«

Rekorder se želi približati formi iz časov, ko so ga klicali Terminator, Na fotografiji je Mankoč v letu 2010. FOTO: Aleš Černivec

»Odločil sem se za projekt januar, ker doslej nikoli nisem imel časa zares migati in se temu posvetiti. Po koncu kariere sem se najprej lotil študija, nato pa so bili otroci še majhni. Prej nisem nikoli sestavil več kot tedna ali dveh treningov, zdaj sem si začrtal cilj, ker me zanima, do kam lahko pridem,« je še povedal nekdanji plavalni as, ki je še danes slovenski rekorder na 50 delfin z 22,67 iz Istanbula leta 2009.

Takšnih ambicij sicer letos za DP nima, želi pa si razdaljo odplavati v manj kot 26 sekundah. Zdajšnji svetovni rekord (21,28) je v začetku oktobra dosegel Rus Jegor Kornev.

»Za to disciplino 50 delfin sem se odločil iz preprostega razloga, ker sem na 50 delfin vsaj malo konkurenčen. V drugih disciplinah bi me tekmeci 'pojedli za malico',« je skromno menil Mankoč, ki je oba svetovna rekorda dosegel na 100 m mešano.

»Trikrat na teden sem v vodi, dvakrat pa v telovadnici. Na teden preplavam nekje sedem km. Zdaj sem že toliko star in pameten, da vem, da ne smem pretiravati. Srce sicer hoče čim več in čim hitreje, da bi ves dan treniral in čim prej prišel do svojega cilja. A se zavedam, da so pri teh letih poškodbe lahko precej bolj usodne.«

Za izziv se je odločil tudi zato, ker sam v času kariere kot ilirijan nikoli ni imel priložnosti plavati v takšnem bazenu, kot ga imajo plavalci na voljo zdaj s športnim centrom Ilirija. »Nikoli mi ni uspelo plavati na Iliriji, čeprav sem uspehe dosegal za ta klub,« je dejal in za konec poudaril, da gre za osebni izziv. »To je moj osebni projekt. V načrtu nimam nikakršne vrnitve - ni to 'comeback',« je zatrdil.