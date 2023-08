Slovenski reprezentantki boj za kolajne in kvota za OI

Slovenska reprezentantka v ritmični gimnastiki Jekaterina Vedenejeva na 40. svetovnem prvenstvu v Valencii, glavnih kvalifikacijah za olimpijske igre prihodnje leto v Parizu, tekmuje zelo dobro. Vse štiri sestave je opravila brez napak, se v kvalifikacijskem mnogoboju uvrstila na visoko peto mesto in s tem prepričljivo osvojila olimpijsko kvoto.

S seštevkom svojih treh najboljših od štirih sestav (97,550 točke) se je gladko uvrstila tudi v sobotni finale mnogoboja, ko se bodo tekmovalke borile za najpomembnejši naslov svetovne prvakinje. Največ točk je zbrala Bolgarka Stiliana Nikolova (104,300).

Ob finalu mnogoboja si je Vedenejeva pritelovadila še finale z obročem in žogo, z obema rekvizitoma je bila že v sredo šesta, finale s trakom pa jo čaka nocoj, ko bo poskusila ubraniti kolajno z lanskega SP.

Le malo ji je zmanjkalo do popolnega izplena, saj je kljub lepi predstavi s kiji za las ostala zunaj najboljše osmerice in še petega boja za kolajne. Zmanjkala ji je namreč le desetinka točke, tako da je prva rezerva za finale.

»Kvalifikacije so končane! Vsi štirje nastopi so bili dobri in brez napak. Zelo sem vesela, da se je vse dobro izšlo,« je po kvalifikacijskih nastopih povedala 29-letna Rusinja iz Irkutska, ki od leta 2018 tekmuje pod slovensko zastavo.

Poleg Vedenejeve sta se danes brez večjih napak predstavili tudi mladi Slovenki: Brigita Krašovec s kiji (28,900/31. mesto) in Ela Polak s trakom (25,950/45.). Njuni končni uvrstitvi bosta znani v večernih urah, ko bodo nastope v kvalifikacijah opravile vse ritmičarke.

Jutri bodo na SP skupinske sestave, v soboto pa bo sledil finale mnogoboja tudi z Vedenejevo.