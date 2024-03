Slovenski Rocky ne more iz svoje kože, v šport se je vrnil zaradi otrok

V nadaljevanju preberite:

Kaj vrhunski slovenski borec Miran Fabjan pričakuje od jutrišnjega obračuna na spektaklu Fight Nation Championship (FNC) v stožiški kletki s Hrvatom Mariem Žgelo, kakšne scenarije je predvidel, katere so njegove prednosti, kako se bo po njegovem razpletel dvoboj, kje se je pripravljal za to borbo, pod čigavim vodstvom je treniral, kje slovenski »Rocky«, kakor se glasi njegov vzdevek, zdaj živi, zakaj se je vrnil v šport, kateri slovenski borci se bodo še predstavili v Stožicah, koliko vstopnic so prireditelji že prodali do srede, kakšno premiero bodo ljubitelji borilnih športov doživeli na naših tleh ...