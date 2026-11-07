Slovenski šampion znova izbral težjo pot

Slovenski mojster mešanih borilnih športov Jakob Nedoh (10 zmag, 4 porazi) bo svoj naslov prvaka hrvaškega združenja Fight Nation Championship (FNC) v poltežki kategoriji (do 93 kilogramov), ki si ga je aprila letos v Stožicah izbojeval z vrhunsko predstavo in odmevno zmago nad hrvaškim asom Matejem Batinićem (20 zmag, 6 porazov), prvič branil čez dober mesec dni na Reki. V tamkajšnji Dvorani mladosti se bo 19. decembra boril v glavnem obračunu spektakla FNC.

V kletki ga bo izzval izkušeni Anglež Tom Breese (21 zmag, 8 porazov), s katerim ima 30-letni Koprčan še neporavnane račune.

Jakob Nedoh se je aprila letos ovenčal s šampionskim pasom združenja FNC. FOTO: FNC

V njunem prvem obračunu je namreč Jakob aprila lani pred svojimi številnimi navijači v največji dvorani v Ljubljani doživel boleč poraz v uvodni rundi.

»Vedno izbiramo težjo pot. Tako postajamo čedalje močnejši,« je povratni dvoboj s pet let starejšim izzivalcem iz Birminghama napovedal Nedoh, ki je trdno odločen poravnati račune z Breesom.

Na Reki tudi Kamil Kraska

Šampionski pas združenja FNC bo 19. decembra na Reki branil tudi Poljak Kamil Kraska (15 zmag, 3 porazi), čigar tekmec v obračunu velterske kategorije (do 77 kilogramov) bo Argentinec Laureano Staropoli (15 zmag, 7 porazov).