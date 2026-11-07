  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Video
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Podkasti

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Slovenski šampion znova izbral težjo pot

Koprski as mešanih borilnih športov Jakob Nedoh bo čez dober mesec prvič branil naslov prvaka združenja FNC.
Jakob Nedoh bo naslov prvaka združenja FNC prvič branil na Reki. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Galerija
Jakob Nedoh bo naslov prvaka združenja FNC prvič branil na Reki. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Miha Šimnovec
7. 11. 2026 | 16:30
1:32
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Slovenski mojster mešanih borilnih športov Jakob Nedoh (10 zmag, 4 porazi) bo svoj naslov prvaka hrvaškega združenja Fight Nation Championship (FNC) v poltežki kategoriji (do 93 kilogramov), ki si ga je aprila letos v Stožicah izbojeval z vrhunsko predstavo in odmevno zmago nad hrvaškim asom Matejem Batinićem (20 zmag, 6 porazov), prvič branil čez dober mesec dni na Reki. V tamkajšnji Dvorani mladosti se bo 19. decembra boril v glavnem obračunu spektakla FNC.

image_alt
Potem ko je prestal pravi pekel, ga nič ni moglo presenetiti

V kletki ga bo izzval izkušeni Anglež Tom Breese (21 zmag, 8 porazov), s katerim ima 30-letni Koprčan še neporavnane račune.

Jakob Nedoh se je aprila letos ovenčal s šampionskim pasom združenja FNC. FOTO: FNC
Jakob Nedoh se je aprila letos ovenčal s šampionskim pasom združenja FNC. FOTO: FNC
V njunem prvem obračunu je namreč Jakob aprila lani pred svojimi številnimi navijači v največji dvorani v Ljubljani doživel boleč poraz v uvodni rundi.

»Vedno izbiramo težjo pot. Tako postajamo čedalje močnejši,« je povratni dvoboj s pet let starejšim izzivalcem iz Birminghama napovedal Nedoh, ki je trdno odločen poravnati račune z Breesom.

Na Reki tudi Kamil Kraska

Šampionski pas združenja FNC bo 19. decembra na Reki branil tudi Poljak Kamil Kraska (15 zmag, 3 porazi), čigar tekmec v obračunu velterske kategorije (do 77 kilogramov) bo Argentinec Laureano Staropoli (15 zmag, 7 porazov).

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Mešani borilni športi

Zagrebška Arena obnemela, Fabjan poskrbel za prvovrstno senzacijo

Slovenski »Rocky« je na borilnem spektaklu FNC v glavnem mestu Hrvaške uresničil svojo drzno napoved in premagal favoriziranega domačega asa Ivana Erslana.
Miha Šimnovec 13. 9. 2026 | 00:44
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Borilni spektakel FNC

Potem ko je prestal pravi pekel, ga nič ni moglo presenetiti

Koprski šampion Jakob Nedoh z vrhunsko predstavo in osvojitvijo naslova prvaka združenja FNC utišal kritike. Negativni komentarji so mu vlili dodatno energijo.
Miha Šimnovec 12. 4. 2026 | 22:50
Preberite več
Šport  |  Drugo
Borilni spektakel FNC

Stožiška dvorana na nogah, Jakob Nedoh premagal hrvaškega šampiona

Koprski as mešanih borilnih športov si je v šampionskem sklogu izbojeval naslov prvaka združenja FNC v poltežki kategoriji.
Miha Šimnovec 12. 4. 2026 | 01:31
Preberite več
Šport  |  Drugo
Borilni spektakel FNC

Nedoh se je zahvalil vsem, ki ga podcenjujejo, tekmeca pa povabil na pivo

V stožiški dvorani danes borilni spektakel FNC 29. Hrvaški šampion slovenskemu izzivalcu: Šampionskega pasu ne more izgubiti, saj ga še ni osvojil ...
Miha Šimnovec 11. 4. 2026 | 10:33
Preberite več
Šport  |  Drugo
Borilni športi

Chorchyp bo pogrešal Fabjanovo dretje, Želva pomiril predsednika

Na jutrišnjem borilnem spektaklu FNC se bosta občinstvu v Stožicah predstavila tudi slovenska veterana borilnih športov Bojan Kosednar in Denis Porčič.
Miha Šimnovec 10. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Intervju z Jakobom Nedohom

V soboto nad hrvaškega šampiona, še pred rojstvom sina pa bi rad postal magister

Jakob Nedoh o obračunu s Hrvatom Matejem Batinićem, prvakom združenja FNC, treningih v rdeči coni, sparingih z Miho Frlicem, zaključku študija ...
Miha Šimnovec 5. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Photo
Šport  |  Drugo
Spektakel FNC v Stožicah

Fabjan uresničil napoved, po Nedohovem dvoboju v kletko leteli kozarci

Slovenski »Rocky« je na borilnem spektaklu združenja FNC v stožiški dvorani v spektakularnem slogu opravil s Poljakom Michalom Kito.
Miha Šimnovec 12. 4. 2025 | 23:38
Preberite več
Šport  |  Drugo
Spektakel FNC v Stožicah

Nevarni Poljak s svojimi najhujšimi orožji zagrozil slovenskemu Rockyju

V Stožicah drevi borilni spektakel FNC 22, na katerem bodo oči slovenskih navijačev ob Miranu Fabjanu posebej uprte tudi v Jakoba Nedoha in Bojana Kosednarja.
Miha Šimnovec 12. 4. 2025 | 08:00
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Verjetno se bo ponovil scenarij solzivca

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o referendumu o interventnem zakonu in nevarnosti, ki preti prihodnosti Slovenije.
21. 10. 2026 | 19:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Jezni Francoz, vitki Dončić in LeBron v helikopterju glavne zvezde cirkusa

Pred novo sezono med košarkarsko elito še bolj zgoščena konkurenca. Nova pravila vplivajo tudi na Luko Dončića, kaj bo z LeBronom Jamesom na vzhodu?
Nejc Grilc 21. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Zimski regres je delno neustaven, bodo delodajalci tožili?

Delodajalci pri odmeri zimskega regresa za leto 2025 ne bi smeli biti zavezani upoštevati tudi obdobja zaposlitve pred tem datumom.
21. 10. 2026 | 11:24
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vrh gospodarstva

Dvig splošne olajšave na 7500 evrov, za vlado pa sprejemljiv tudi predlog GS

Prednostne naloge so smotrno razporejanje delovne sile, predvidljivo davčno okolje in čim manj birokracije.
Karel Lipnik, Janez Tomažič 20. 10. 2026 | 19:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Delo 3. 11. 2026 | 12:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Delo 30. 10. 2026 | 10:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj je kibernetska varnost pomembna za varno oskrbo pacientov?

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Delo 5. 11. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj imajo skupnega stoletniki in čebele?

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Energetika

Igor Koprivnikar: Zakaj jugovzhodna Evropa plačuje dražjo elektriko

Igor Koprivnikar, član uprave GEN-I, opozarja na posledice cenovnih pretresov, ranljivost jugovzhodne Evrope in predstavi vizijo evropskega energetskega trga.
Borut Tavčar 7. 11. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
DPZ 2026

Glasujte za svoje nominirance za letošnje Delove podjetniške zvezde

Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 12. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar, Nejc Gole 7. 11. 2026 | 04:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Kaj bo odločalo o energetski prihodnosti Slovenije? (foto in video)

Visoke cene energije, prihodnost JEK2 in boj za konkurenčnost industrije. Oglejte si najodmevnejše poudarke konference Energetika 2026.
6. 11. 2026 | 12:02
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Aleksander Mervar: »Najhuje bo letošnjo zimo«

Direktor Elesa opozarja na visoke cene elektrike, vremenska tveganja in vse večjo uvozno odvisnost Slovenije. Kdo bo plačal račun za energetski prehod?
6. 11. 2026 | 04:00
Preberite več

Več iz teme

borilni športiJakob NedohMatej BatinićTom BreeseFNCReka

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
Soočenje Maribor

Novi župan se bo ukvarjal s starimi težavami

Kandidati za župana Maribora Bor Greiner, Matevž Frangež, Katja Koren in Andrej Bauman so soočili mnenja o mestu in njegovi prihodnosti.
Tomica Šuljić 7. 11. 2026 | 18:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Poljska

Strelski napad v središču Krakova: pet mrtvih, najmanj deset ranjenih

Napadalec je na mimoidoče streljal iz avtomobila. Policija je že prijela osumljenca; motiv za napad ni znan, preiskava poteka.
7. 11. 2026 | 16:48
Preberite več
Šport  |  Drugo
Borilni športi

Slovenski šampion znova izbral težjo pot

Koprski as mešanih borilnih športov Jakob Nedoh bo čez dober mesec prvič branil naslov prvaka združenja FNC.
Miha Šimnovec 7. 11. 2026 | 16:30
Preberite več
Premium
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Je konec subvencij zlomil trg električnih avtomobilov?

Po rekordnem avgustu se je električni del brez subvencij pri nas drugi mesec skrčil, a zmerno. Še prezgodaj za bolj jasen učinek?
Gašper Boncelj 7. 11. 2026 | 16:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej

Slovenija o Rusiji v decembrskih dneh

Pol leta pred začetkom SP v hokeju se je zakuhalo okrog napovedane vrnitve Rusov in najbrž tudi Belorusov. Pri HZS še niso sprejeli uradnega mnenja.
Siniša Uroševič 7. 11. 2026 | 15:45
Preberite več
Šport  |  Drugo
Borilni športi

Slovenski šampion znova izbral težjo pot

Koprski as mešanih borilnih športov Jakob Nedoh bo čez dober mesec prvič branil naslov prvaka združenja FNC.
Miha Šimnovec 7. 11. 2026 | 16:30
Preberite več
Premium
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Je konec subvencij zlomil trg električnih avtomobilov?

Po rekordnem avgustu se je električni del brez subvencij pri nas drugi mesec skrčil, a zmerno. Še prezgodaj za bolj jasen učinek?
Gašper Boncelj 7. 11. 2026 | 16:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej

Slovenija o Rusiji v decembrskih dneh

Pol leta pred začetkom SP v hokeju se je zakuhalo okrog napovedane vrnitve Rusov in najbrž tudi Belorusov. Pri HZS še niso sprejeli uradnega mnenja.
Siniša Uroševič 7. 11. 2026 | 15:45
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko zdravje ne more čakati: hitrejša pot do obravnave in podpora pri okrevanju

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
4. 11. 2026 | 13:41
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Next
next akter Aircash

Digitalno denarnico razvijamo v platformo, na kateri lahko uporabnik izvaja vse večji del svojih finančnih aktivnosti

3. 11. 2026 | 14:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
HIBRID

Nekoč skromni malček, danes prava zverina? (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
6. 11. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Next
Vredno branja

Zlati korak: pametno varčevanje v zlatu za vsako generacijo

Fizično zlato v vaši lasti, varna hramba v Sloveniji in varčevanje, ki ga lahko začnete že s 40 evri na mesec.
Promo Delo 6. 11. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
Vredno branja

Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
Promo Delo 3. 11. 2026 | 12:45
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
3. 11. 2026 | 12:59
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
Promo Delo 3. 11. 2026 | 14:09
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Prihranki kopnijo, vi pa razmišljate o prodaji?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
3. 11. 2026 | 14:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dopust, ki se je končal z računom za 250.000 evrov

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Delo 2. 11. 2026 | 09:25
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Eko sklad: Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove poslovnih stavb

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
3. 11. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo zelo kmalu«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
23. 10. 2026 | 08:20
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Plinovodi za razvoj, povezovanje in odpornost
Vredno branja

Slovenija odpira nove poti do zanesljive oskrbe s plinom

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Delo 6. 11. 2026 | 13:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
Promo Delo 4. 11. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
INTERVJU

Kaj pomeni, če vas pokličejo sredi noči (video)

NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
5. 11. 2026 | 08:41
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Velika sprememba za komitente: banka uvaja nov način preverjanja

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo