Slovenski šampion znova izbral težjo pot

Slovenski mojster mešanih borilnih športov Jakob Nedoh (10 zmag, 4 porazi) bo svoj naslov prvaka hrvaškega združenja Fight Nation Championship (FNC) v poltežki kategoriji (do 93 kilogramov), ki si ga je aprila letos v Stožicah izbojeval z vrhunsko predstavo in odmevno zmago nad hrvaškim asom Matejem Batinićem (20 zmag, 6 porazov), prvič branil čez dober mesec dni na Reki. V tamkajšnji Dvorani mladosti se bo 19. decembra boril v glavnem obračunu spektakla FNC.
V kletki ga bo izzval izkušeni Anglež Tom Breese (21 zmag, 8 porazov), s katerim ima 30-letni Koprčan še neporavnane račune.
»Vedno izbiramo težjo pot. Tako postajamo čedalje močnejši,« je povratni dvoboj s pet let starejšim izzivalcem iz Birminghama napovedal Nedoh, ki je trdno odločen poravnati račune z Breesom.
Šampionski pas združenja FNC bo 19. decembra na Reki branil tudi Poljak Kamil Kraska (15 zmag, 3 porazi), čigar tekmec v obračunu velterske kategorije (do 77 kilogramov) bo Argentinec Laureano Staropoli (15 zmag, 7 porazov).
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