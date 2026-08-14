Slovenski štafeti brez finala, Ferlan priznal napako: Gledal sem napačno črto

Slovenski štafeti 4 x 400 m se na evropskem prvenstvu v Birminghamu po pričakovanjih nista uvrstili v finale zadnjega dne. Atletinje so s časom 3:35,82 v prvem krogu tekmovanja zasedle zadnje, 16. mesto, moška četverica pa je manj kot sekundo zaostala za slovenskim rekordom, a bila pozneje diskvalificirana.

Drevi bodo sledili še trije slovenski finalni nastopi. Nekdanji mladinski svetovni podprvak Matic Ian Guček bo ob 21.40 tekel na 400 m z ovirami in napoveduje boj za kolajno. Tretji na evropski lestvici sezone je imel tudi tretji čas polfinala.

Že ob 19.45 pa bosta v finalu na 10.000 m tekli Klara Lukan, evropska rekorderka v cestnem teku na tej razdalji, in Maruša Mišmaš Zrimšek, slovenska rekorderka na 3000 m z zaprekami.

Ferlan: To se mi je zgodilo prvič in zadnjič

Četverica se je približala državnemu rekordu 3:02,70, ki ga Slovenija drži vse od svetovnega prvenstva v Sevilli leta 1999, a je v svoji skupini kljub temu končala na zadnjem mestu. Nakar je sledila še diskvalifikacija. Po napaki Ferlana, ki je prejel palico izven predvidenega sektorja, so tako ostali tudi brez veljavnega izida.

»Gledal sem na napačno črto, bil je trenutek nepozornosti in sem jo prestopil. Osredotočil sem se le na Zubina za predajo. To se mi je zgodilo prvič in zadnjič,« je povedal slovenski rekorder na 400 m.

Kljub razpletu je Mesec Košir v nastopu našel tudi nekaj pozitivnega.

»Pokazali smo najboljši tek sezone v štafeti in do naslednjega lahko vsak od nas še napreduje. Tako bi bil lahko državni rekord naslednje leto naš,« je dejal atlet, ki je tako kot Ferlan na tem EP nastopil tudi posamično.

Slovenke ponosne že na uvrstitev med najboljših 16

Slovensko žensko štafeto so sestavljale Ajda Kaučič, Anita Horvat, Maja Pogorevc in Maša Medjimurec. S časom 3:35,82 so zaostale za letošnjim najboljšim dosežkom 3:31,83 in tudi državnim rekordom 3:30,90 iz leta 2021.

Kljub zadnjemu mestu so vse štiri poudarile, da že uvrstitev med 16 najboljših evropskih reprezentanc pomeni pomemben dosežek.

»Dosežen čas sicer ni tisto, po kar smo prišle, želele smo prehiteti vsaj eno reprezentanco. A sem vesela in ponosna, da smo dobile pravico teka na EP,« je povedala Horvat, slovenska rekorderka na 400 m.

Pogorevc je spomnila, da se Slovenkam pred dvema letoma na evropsko prvenstvo sploh ni uspelo uvrstiti, pred štirimi leti pa so osvojile 13. mesto.

»To je res velika tekma, to se je videlo tudi v predaji, ko je bila velika gneča. Tekma za nas sicer ni bila najboljša,« je pojasnila 19-letna Medjimurec.

Iz Eugena naravnost v Birmingham

Najmlajša članica štafete je imela za seboj še posebej naporne dni. V torek je v Birmingham prispela iz Eugena v ZDA, kjer se je konec prejšnjega tedna končalo mladinsko svetovno prvenstvo.

»Zdaj pa sem res utrujena, na mladinskem SP sem imela pet tekov, še zdaj ne vem, kako sem to zmogla.«

Posamično je bila v Eugenu na 400 m peta, v štafeti pa četrta. V zadnji predaji je tekla najhitreje med vsemi udeleženkami in se spustila pod 52 sekund.

»Le malo nam je zmanjkalo do zmagovalnega odra. Posamično sem bila peta v času četrtouvrščene. Res izjemno in tega nisem pričakovala. To je lepa spodbuda za nadaljevanje kariere,« se je spomnila nastopov v ZDA.

Bodoča študentka kineziologije je športno pot sicer začela v gimnastiki in športnem plezanju, z atletiko pa se ukvarja manj kot dve leti.