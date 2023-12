Slovenski strokovnjak med petimi kandidati za najboljšega trenerja na svetu

Izjemni uspehi, ki jih Rok Drakšič kot selektor finske reprezentance v judu dosega s svojimi varovanci, niso ostali prezrti. Pristojni pri svetovni zvezi (IJF) so ga, denimo, uvrstili na seznam petih najboljših trenerjev in strokovnih ekip v iztekajočem se letu.

Ob 36-letnem Grižanu, ki je letos finskega težkokategornika Marttija Puumalainena popeljal do zgodovinske zmage na mastersu v Budimpešti in naslova evropskega prvaka v Montpellierju, so med kandidati za osvojitev priznanja za najboljšega trenerja leta na svetu še Argentinka Laura Alejandra Martinel ter strokovni štabi Gruzije, Japonske in Kanade. Glasovanje poteka na spletni strani https://awards.ijf.org/.

»Da smo iz majhnega športa na Finskem naredili res dobro zgodbo, se mi zdi velika stvar. Kljub temu nisem nikoli pomislil na to, da bi bil med nominiranci za najboljšega trenerja leta,« je priznal Drakšič in izkoristil priložnost, da se je za podporo zahvalil svoji družini, tekmovalcem in finski zvezi. Ob tem kaže omeniti, da so zmagoslavje Rokovega varovanca Puumalainena na avgustovskem mastersu na Madžarskem uvrstili med peterico največjih trenutkov v letu 2023.