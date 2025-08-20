  • Delo d.o.o.
    Drugi športi

    Slovenski tekač navdušil na diamantni ligi v Lozani

    Matic Ian Guček se je na mitingu v Švici izkazal z odličnim tretjim mestom. Težave za Tino Šutej.
    Matic Ian Guček se je v Lozani izkazal s tretjim mestom. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters
    Galerija
    Matic Ian Guček se je v Lozani izkazal s tretjim mestom. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters
    M. Š., STA
    20. 8. 2025 | 22:53
    20. 8. 2025 | 23:06
    4:04
    A+A-

    Slovenski atlet Matic Ian Guček je na mitingu diamantne lige v Lozani navdušil s tretjim mestom v teku na 400 metrov z ovirami. Član celjskega Kladivarja je v cilj pritekel s časom 49,23 sekunde. Zmagal je Nigerijec Ezekiel Nathaniel (48,08), drugi pa je bil Američan Trevor Bassitt (48,14).

    »Zadovoljen sem, saj sem dobro nastopil v zahtevnih razmerah. Edina resna težava je bila zame naliv, zaradi katerega je bila vidljivost slaba. Nizka temperatura me ni motila, tudi vetra ni bilo. Tekme sicer nisem imel v načrtu, a takšnim preizkušnjam se pač ne reče ne, ko dobiš priložnost,« je pojasnil Guček, ki je zadel ob zadnjo oviro in izgubil ravnotežje.

    »Drugače je bil tek kar dober in sem dosegel glede na razmere dober čas. Tretje mesto pove tudi svoje. Zdi se mi, da sem že sedaj zelo dobro pripravljen, pred dvema tednoma sem tekel tudi državni rekord,« je dodal slovenski as po svoji zadnji tekmi pred svetovnim prvenstvom v Tokiu v drugi polovici septembra.

    Manj sreče je imela njegova klubska kolegica Tina Šutej, ki v skoku s palico ni dokončala nastopa. Tekmovanje so zaradi močnega naliva in nevarnih razmer predčasno prekinili in nato dokončno odpovedali. Slovenska rekorderka je začetno višino 4,20 m preskočila v prvem poskusu, na 4,35 m pa je bila dvakrat neuspešna. Uradno je bila uvrščena na šesto mesto. Zmago so si delile Švicarki Angelica Moser in Lea Bachmann ter Madžarka Hanga Klekner – vse so uspešno preskočile 4,35 m.

    Vreme krojilo miting

    Slabo vreme je povzročilo precej nevšečnosti tudi v drugih tehničnih disciplinah. V skoku v višino je zmagala trojica tekmovalk z 1,91 m, v skoku v daljino pa je nepričakovano slavil Uzbekistanec Anvar Anvarov (7,84 m). V teku na 100 m je bil najhitrejši Jamajčan Oblique Seville s 9,87 sekunde, ameriški olimpijski prvak Noah Lyles pa je bil tokrat šele drugi (10,02).

    Izjemno predstavo je v teku na 800 m prikazala Britanka Kelly Hodgkinson, olimpijska prvakinja iz Tokia 2021, ki je s časom 1:55,69 dosegla rekord mitinga. V moški konkurenci je zablestel Američan Josh Hoey (1:41,82). Med drugimi zmagovalci velja omeniti Srbkinjo Adriano Vilagoš, ki je v metu kopja kot edina presegla mejo 60 metrov (63,02 m), in Američana Joeja Kovacsa, ki je v suvanju krogle edini premagal 22 metrov (22,04 m). Na 110 m z ovirami je prvo mesto osvojil Američan Cordell Finch (12,98), med atletinjami na visokih ovirah pa je slavila Nizozemka Nadine Visser (12,45).

    V petek v Bruslju

    Norvežanka Henriette Jager je s 50,09 na 400 m za las prehitela Nizozemko Leike Klaver, na 200 m je zmagala Američanka Brittany Brown (22,23). Na 3000 m zapreke je bila prepričljivo najboljša Kenijka Doris Lemngole (8:16,36), na 5000 m pa je bil najhitrejši Belgijec Isaac Kimeli (13:07,67).

    Že dan pred glavnim programom so v Lozani pripravili atraktivni skok s palico v mestnem središču. Ob odsotnosti Armanda Duplantisa se je zmage z 6,02 m veselil Grk Emanuil Karalis.

    Sezona diamantne lige se bo v petek nadaljevala v Bruslju, kjer bodo nastopili tudi slovenski atleti Kristjan Čeh, Tina Šutej in Neja Filipič. Teden dni pozneje bo v Zürichu še veliki finale.

    atletika Matic Ian Guček Tina Šutej diamantna liga Lozana

