Slovenski učinek ob mreži ni več brezhiben

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi finalni tekmi evropske lige v Örebroju izgubila proti Švedski z 2:3 (-18, 21, 17, -25, -13. Povratna tekma bo v soboto v ljubljanski dvorani Vižmarje-Brod ob 20.30.

Slovenke so tako kot Švedinje do finala v tem tekmovanju dobile vse dosedanje obračune, naše odbojkarice celo niso izgubile niti niza. Tokrat pa so v tesnem obračunu, v katerem bi lahko slavile tudi same, morale priznati premoč Švedinjam. Pri teh je prednjačila vodilna švedska reprezentantka Isabelle Haak s 35 točkami, v slovenski vrsti pa njena klubska soigralka iz Conegliana Fatoumatta Sillah z 29.

Ta dvoboj je pomemben tudi zaradi morebitnega nastopa v elitni ligi narodov. Slovenke trenutno na svetovni lestvici zasedajo zanje rekordno 16. mesto, v ligi narodov pa nastopa 18 najboljših reprezentanc z lestvice Mednarodne odbojkarske zveze.

V prvem nizu so Slovenke dobro začele z blokom, a so bile Švedinje tiste, ki so nato prevzele vajeti igre. Povedle so z 11:7 in držale štiri točke naskoka, razigrane Skandinavke so nadaljevale zelo dobro na servisu in ušle na 17:10. Gostiteljice so nato za zmago v prvem nizu izkoristile drugo zaključno žogo po napaki Sillah pri servisu.

Kapetanka Saša Planinšec sanja o uvrstitvi v elitno ligaško tekmovanje ženskih reprezentanc. FOTO: dokumentacija Dela

Slovenske odbojkarice so drugi niz spet začele obetavno, povedle s 3:1, toda domačinke so hitro poskrbele za priključek in tudi vodstvo pri 8:7. Toda za razliko od prvega niza so gostje takrat odgovorile odločneje in same povedle z 12:9 ter prisilile Švedinje k minuti odmora. Tudi po njej so Slovenke dobro nadaljevale in z raznovrstno igro ušle na 16:11, 18:12, 22:16 in 23:17, pri 24:18 prišle do zaključne žoge, izkoristile pa šele četrto z napadom Sillah.

Tudi v tretjem nizu so prvo točko dosegle Slovenke, imele tudi pozneje rahlo pobudo, povedle z 12:9, kapetanka Saša Planinšec pa je s kratkim servisom nato presenetila tekmice za 21:14, kar je bila dovolj velika prednost za zmago v nizu, ki jo je z asom ob prvi zaključni žogi potrdila Nika Milošič.

Pri naši reprezentanci je največ točk zbrala Fatoumatta Sillah. FOTO: Volleyballworld

Četrti niz je prinesel izenačeno predstavo, Slovenke so imele celo zaključno žogo (24:23), toda zgodba se je nato razpletla po domačem okusu.

Peti niz so Slovenke odprle s hitrim vodstvom s 3:1, bile na dobri poti po vodstvu z 9:6 in 10:7, toda nato dopustile Švedinjam približanje na zgolj točko. Isabelle Haak je izid poravnala na 11:11 in poskrbela tudi za vodstvo s 13:12, pri 14:13 pa je ista igralka imela servis za zmago in nato zaključila akcijo za končnih 15:13.