Slovenski up izgubil šele v finalu EP, posebno priznanje za trenerja

Prav zadnji dan evropskega prvenstva v tekvondoju olimpijskega združenja WT za mlajše člane in članice (do 21 let) v Bukarešti so tudi v slovenskem taboru dočakali kolajno. Z njo je navdušil Luka Raškovič, ki si je s štirimi zmagami v kategoriji do 68 kilogramov izbojeval srebrno odličje.

V uvodnem krogu je član mariborskega kluba Sparta premagal Italijana Stefana Brizzolarija (2:0), zatem je bil z enakim izidom boljši od Francoza Moncefa Miguela, v četrtfinalu je z 2:1 strl odpor Srba Marka Burušića, v polfinalu pa je z 2:0 ugnal Španca Adriana Salanovo Listeja. V zaključnem dvoboju se je pomeril s Turkom Berkayem Ererjem in v obračunu za naslov evropskega prvaka izgubil z 0:2.

»Zares sem zelo vesel, da sem kolajnam s turnirjev za svetovni pokal končno dodal tudi odličje z velikega tekmovanja. Zahvalil bi se vsem, ki so mi tako ali drugače pomagali na poti do tega uspeha, v prvi vrsti seveda svojemu glavnemu trenerju Reneju Voglarju,« ni skrival veselja 18-letni Raškovič. »Luka se je boril odlično. Od začetka sezone je pokazal velik napredek in na najboljši način upravičil ponujeno priložnost,« je novopečenega evropskega podprvaka pohvalil reprezentančni trener Dragan Zarić.

Blizu temu, da bi se v romunski metropoli povzpeli na zmagovalni oder, so bili tudi Jelena Vasić (Orient, do 53 kg), Domen Molj (Pantar, do 54 kg) in Lin Kovačič (Sparta, do 74 kg), ki so zasedli peta mesta, na devetih mestih pa sta pristala Ožbolt Molj (Pantar, do 54 kg) in Nikolaj Bulatović (Pantar, do 58 kg). Omeniti je treba še, da so za najboljšega trenerja evropskega prvenstva izbrali Jureta Pantarja.