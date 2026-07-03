Slovenski upi poskrbeli za zgodovinski uspeh (VIDEO)

Mladi slovenski judoisti so na najlepši način sklenili kadetsko evropsko prvenstvo (do 18 let), ki ga je v minulih dneh gostila Gran Canaria. Potem ko so s štirimi kolajnami, od tega tremi zlatimi, končali tekmovanje na vrhu najuspešnejših držav, so se tudi po bojih mešanih ekip povzpeli na zmagovalni oder.

Naša zasedba (v postavi Nastja Drakšič Koštomaj, Iva Forstner, Tjaša Logonder, Ilarija Tsurkan, Maks Čebulj, Gal Frangež, Roman Hontiuk, Val Berglez Kos in Aleks Krivec) je najprej ugnala Bolgarijo (4:3) in nato izgubila z Gruzijo (0:4), nakar se je preselila v repešaž, v katerem je nanizala še dve tesni zmagi. V prvem repešažnem obračunu je s 4:3 zlomila odpor Poljske in nato v dvoboju za tretje mesto z enakim izidom še Avstrijo.

Slovenski upi so tako osvojili zgodovinsko prvo ekipno kolajno na kadetskih evropskih prvenstvih, njihovemu veselju pa podvigu ni bilo ne konca ne kraja. Zlato lovoriko so si izbojevali Francozi, ki so v velikem finalu s 4:3 premagali Ukrajince.

Naslednje kadetsko evropsko prvenstvo v judu bo prihodnje leto v Rimu.