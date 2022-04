Slovenski vaterpolisti dobili vabilo za evropsko prvenstvo v Splitu

Slovenska vaterpolska reprezentanca bo poleti nastopila na evropskem prvenstvu na Hrvaškem, saj je dobila vabilo mednarodne zveze LEN, so danes potrdili iz krovne Zveze vaterpolskih društev Slovenije (ZVDS). LEN je že na začetku marca s svojih tekmovanj izključila Rusijo in Belorusijo, v skladu s pravilnikom pa je prosto mesto na evropskem prvenstvu v vaterpolu, ki bo od 27. avgusta do 10. septembra v Splitu, pripadlo slovenskim vaterpolistom. Zanje bo to četrti nastop na evropskih prvenstvih, prvi po letu 2006.

Slovenci so bili sicer februarja neuspešni v kvalifikacijah v Kranju, bili so tretji v svoji skupini, a sta jim po izključitvi Rusije zmagi nad Belgijo in Švico zdaj le prinesli nastop na letošnjem tekmovanju. Med vsemi tremi preostalimi reprezentancami, ki so kvalifikacije končale na tretjem mestu, so imeli Slovenci namreč najboljše povprečje osvojenih točk. Slovenska vrsta je sicer prvič po osmih letih nastopila v kvalifikacijah.

Najboljša reklama za vaterpolo

»Novica, da bomo med 16 reprezentancami, ki bodo igrale na evropskem prvenstvu v Splitu, je za naš vaterpolo odlična. Prepričan sem, da bodo od tega koristi imeli tudi klubi. Zavedam pa se, da se bomo morali vsi skupaj potruditi, da reprezentanci zagotovimo čim boljše razmere za pripravo,« je novico o uvrstitvi na EP pospremil predsednik zveze Boštjan Tušar in dodal: »Ker bo prvenstvo konec avgusta in v začetku septembra, ko na sporedu ni velikih tekmovanj, bo to ravno ob pravem času in to bo najboljša reklama za slovenski vaterpolo. Pričakujem, da bo vaterpolo spet bolj prepoznaven v slovenskem prostoru in da se bo še več mladih vpisalo v klube.«

V Splitu se bo od 27. avgusta do 10. septembra za naslov evropskega prvaka borilo 16 reprezentanc. Madžarska bo branila predlanski naslov iz Budimpešte, nastopile pa bodo še Španija, Črna gora, Hrvaška, Srbija, Italija, Grčija, Francija, Gruzija, Romunija, Nizozemska, Nemčija, Slovaška, Malta, Izrael in Slovenija. Žreb skupin bo 23. aprila.