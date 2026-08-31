Slovenski velikan se ne ustavlja, na svojih zadnjih igrah dominantno do zmage

Atlet Kristjan Čeh je deseti tekmovalni dan na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu osvojil zlato medaljo v metu diska z rekordom prvenstev 68,70 m. S tem je osvojil tretjo zlato slovensko medaljo na teh igrah, za skupno petnajsto pa je prav tako na atletskem stadionu poskrbela tretjeuvrščena moška štafeta 4 x 100 m.

Čeh je po neveljavnem prvem metu že v drugem s 67,82 m opravil vse in gladko ugnal konkurenco z najboljšim dosežkom vseh SI doslej iz četrte serije. Španec Diego Casas Garrido je bil srebrn s 65,62 m. Slovenski rekorder, ki je nedavno v Birminghamu ubranil evropski naslov, je v prvi seriji ostal brez izida. Po 67,82, 66,18 in 68,70 m je po petem neposrečenem metu namerno prestopil.

Verjetno zadnje sredozemske igre

Tekmo je zaključil s tretjim neveljavnim poskusom, ko je disk poletel v bližino 70 m oznake. Za več kot tri metre je ugnal drugega najboljšega. »Cilj je bila zmaga na mojih verjetno zadnjih sredozemskih igrah. Vedel sem, da ne bom imel prave konkurence, ampak da bom tekmoval sam s seboj. Bilo pa je zelo slabo organizirano vse skupaj, tekma se je recimo zelo vlekla. Potem je še elektronika odpovedala in so merili z navadnim metrom,« je pojasnil Čeh, ki ni, tako kot večina športnikov, živel na križarki v italijanski pomorski bazi.

Ker žena in njegova trenerka Anna Maria Čeh ni dobila akreditacije, je bival v mestu. »Tudi metal nisem najbolje, ni nobene primerjave med treningi tu in tekmo. A sem si vseeno razširil zbirko zlatih medalj. Moj prvi met je bil najdaljši, zadnja dva pa sta bila tehnično najboljša. Več energije je bilo vloženih vanje, a je malo zmanjkalo sreče,« je dodal Čeh.

Za rekordom, a dovolj za odličje

Slovenska štafeta 4 x 100 m, v kateri so tekli Staš Tin Lorbar, Filip Oicij, Andrej Skočir in Anej Čurn Prapotnik je za konec programa tekla 39,29 sekunde in nekoliko zaostala za slovenskim rekordom 38,91, ki so ga v isti sestavi tekli 16. julija letos v Luzernu. Naslov so osvojili Italijani z 39,03 pred Turki z 39,09.