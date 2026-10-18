Rekord na ljubljanskem maratonu, presenečenje med Slovenci

Jubilejni 30. Ljubljanski maraton je postregel z rekordno udeležbo in novima najboljšima dosežkoma proge. Na maratonsko in polmaratonsko razdaljo se je podalo kar 22.509 tekačev, najhitrejša na 42 kilometrov pa sta bila Kenijec Enock Onchari in Etiopijka Tesfaj Haylu.

Onchari je s časom 2:05:55 za tri sekunde izboljšal rekord iz leta 2018, potem ko se je dobri kilometer pred ciljem otresel rojaka Hillaryja Kipkoecha. Ta je za zmagovalcem zaostal 13 sekund, tretji je bil Eritrejec Ogbe Kibrom Ruseom. Haylu je z dosežkom 2:19:17 prejšnji ženski rekord popravila za natanko minuto.

Trume tekačev na ljubljanskih ulicah. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Maratonska preizkušnja je štela tudi za državno prvenstvo, na katerem je slavil 36-letni Anže Roblek s časom 2:22:52. Veliko se je pričakovalo od Jana Kokalja, ki je ob svojem prvem nastopu na maratonski razdalji napadal slovenski rekord, vendar je po 34. kilometru zaradi zdravstvenih težav odstopil.

Drugo mesto v državnem prvenstvu je osvojil Primož Kobe, ki je s časom 2:25:38 sklenil tekmovalno kariero. Dolgoletni slovenski maratonec, ki ima v lasti tudi najboljši slovenski čas na ljubljanski progi, je na tej prireditvi prvič nastopil pred 21 leti. Bronasto odličje je pripadlo Simonu Navodniku, ki je tekel 2:29:20.

Navijači na ljubljanskem maratonu tudi z inovativnimi plakati. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ob trasi se je zbralo tudi ogromno navijačev, ki so podpirali vse tekmovalke in tekmovalce.

Študentka filozofske fakultete najboljša na 21 km

Na polmaratonski razdalji sta na jubilejnem 30. Ljubljanskem maratonu slavila Francoz Antoine Villechenaud in mlada Slovenka, sicer študentka filozofske fakultete Dora Suljanović. Francoz je 21 kilometrov pretekel v času 1:03:43, najbližje pa mu je prišel domači tekač Jakob Medved, ki je zaostal dobri dve minuti. Tretje mesto je osvojil Madžar Gaspar Csere, četrti pa je bil Slovenec Maj Pritržnik.

V ženski konkurenci je Suljanović zmagala s časom 1:17:17 in za več kot minuto prehitela drugouvrščeno Čehinjo Evo Filipiovo. Na najnižjo stopničko zmagovalnega odra je stopila Italijanka Julia Kuen, četrta je bila Nina Težak. Rekorda ljubljanske polmaratonske proge ostajata v slovenskih rokah.

Jan Kokalj je lani tekel 1:02:59, Helena Javornik pa je že leta 2002 postavila še vedno veljavno najboljšo žensko znamko 1:11:45.

Ljubljanski maraton je imel rekordno število zmagovalcev. FOTO: Leon Vidic/Delo

Na štartu olimpijski medalisti

V rezultatih najdemo tudi nekaj znanih imen. Odlična amaterska kolesarja Luka Tavčar in Primož Porenta, ki ju poznamo z dirk po Sloveniji, sta končala na repu petnajsterice, prehitela pa sta tudi nekdanjega olimpijskega prvaka v smučarskem teku Ola Vigna Hattestada, ki je bil 16.

Med olimpijskimi medalisti izpostavimo tudi Andraža Vehovarja, ki je bil srebrn na OI ravno v letu, ko je bil prvič organiziran ljubljanski maraton. Včeraj je desetkilometrsko preizkušnjo opravil v dobrih 45 minutah, le dve sekundi hitreje od ultrakolesarja Marka Baloha. Če je že govora o kolesarstvu, je bil hiter tudi športni direktor ekipe Bahrain Victorious Robi Jenko, ki je tekel 37 minut in 17 sekund.