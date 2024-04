Slovensko junakinjo Kajo malo zmotil le sodniški kriterij v korist Ukrajinke

V nadaljevanju preberite:

Kako je včeraj na 73. evropskem prvenstvu v judu zablestela Kaja Kajzer, na kakšen način si je 24-letna Ljubljančanka izbojevala srebrno kolajno v kategoriji do 57 kilogramov, katere tekmice je v Zagrebu premagala na poti do naslova evropske podprvakinje, zakaj je bilo mogoče že kmalu slutiti, da bi to utegnil postati njen dan, kaj je povedala po svojem velikem uspehu, kaj judoistki Bežigrada ni bilo najbolj všeč v zaključnem dvoboju, kaj ji je bilo najpomembneje, kako sta se uvodni dan prvenstva odrezala preostala slovenska judoista Maruša Štangar in David Štarkel, kateri borci bodo naše barve zastopali danes ...