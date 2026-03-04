  • Delo mediji d.o.o.
Sloviti borec izročil posebno nagrado slovenskemu šampionu

Vrhunski belokranjski borec Samo Petje je na spektaklu v Varni premagal tudi japonskega asa in si prislužil prestižno priznanje.
Samo Petje je prejel posebno priznanje od legendarnega Raya Sefa. FOTO: SENSHI
Galerija
Samo Petje je prejel posebno priznanje od legendarnega Raya Sefa. FOTO: SENSHI
Miha Šimnovec
4. 3. 2026 | 11:27
2:06
A+A-

Vrhunski slovenski borec Samo Petje je slavil novo odmevno zmago. Na sobotnem spektaklu SENSHI 30 v Varni je v obračunu kategorije do 70 kilogramov prepričljivo po točkah premagal japonskega asa Hirokacuja Mijagija.

Belokranjski mojster kikboksa in tajskega boksa je znova pokazal svoje veliko mojstrstvo in ni veliko manjkalo, da bi 34-letnega tekmeca z Okinave predčasno prisilil k vdaji. V drugi rundi je namreč Petje dvakrat spravil Mijagija v nokdavn, tako da je izkušeni Azijec le s težavo zdržal na nogah do konca dvoboja. Točkovalci tako niso imeli težav z določitvijo zmagovalca – sodnik v ringu je visoko v zrak dvignil roko 34-letnemu Metličanu, ki je prejel tudi posebno nagrado za najboljšo prikazano tehniko. Izročil mu jo je legendarni Novozelandec Ray Sefo.

»Moj zadnji dvoboj na prireditvi SENSHI je bil prvi, odkar sem postal oče. Neizmerno sem ponosen, da sem zmagal. Moja družina je moja največja motivacija in moja največja opora. Stoji mi ob strani v dobrih in slabih časih. Kadarkoli pomislim na svoje najbližje, se počutim nepremagljivega. V zadnjih trenutkih pred dvobojem vem, da so z menoj. V mojem srcu, v mojih mislih, v moji moči. Njihova ljubezen mi daje pogum, njihova vera mi daje moč in njihova prisotnost mi daje mir. Hvala, ker mi stojite ob strani, ker verjamete vame in ker ste moja moč vsak dan,« je Petje svojo zmago nad Mijagijem posvetil svojim najbližjim.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Borilni športi

Legendarni Nizozemec prestižno priznanje izročil slovenskemu asu

Vrhunski belokranjski kikboksar in tajski boksar Samo Petje je prejel Spartakovo čelado združenja SENSHI.
Miha Šimnovec 29. 12. 2025 | 12:33
Preberite več
Šport  |  Drugo
Borilni športi

Slovenski borec slavil odmevno zmago v rimskem gledališču v Plovdivu

Belokranjski as Samo Petje se je na spektaklu SENSHI na najlepši način oddolžil Christianu Bayi za boleč poraz izpred osmih let v Rotterdamu.
Miha Šimnovec 19. 5. 2025 | 17:53
Preberite več
Šport  |  Drugo
Borilni športi

Gledalci zaključek krvave drame pospremili z žvižgi, ki so razjezili prvaka

Obračun v mešanih borilnih športih za naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji med Tomom Aspinallom in Cirylom Ganom se je razpletel z borbo brez rezultata.
Miha Šimnovec 26. 10. 2025 | 00:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Boksarski spektakel

Sanje se uresničujejo, Ameriko bodo pripeljali v Slovenijo

Nejc Petrič se bo 22. novembra boril za šampionski pas najbolj cenjenega boksarskega združenja WBC. Njegov tekmec bo še prav tako neporaženi Kolumbijec.
Miha Šimnovec 15. 10. 2025 | 19:13
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Boks

Šele ko je v roke dobil pogodbo za borbo kariere, je začel verjeti, da je to res

Slovenski boksarski as Andrej Baković se bo jutri boril za svoj prvi pas. V Marbelli se bo udaril z angleškim romarjem Jackom McGannom.
Miha Šimnovec 9. 10. 2025 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Borilni športi

Najprej je bila šala, nato je šlo zares, brat pa je komentiral

Novomeški as v tajskem boksu Sašo Vorkapić uspešno prestal ognjeni krst v boksu. Verjame, da se bodo zgodile še večje zgodbe.
Miha Šimnovec 10. 6. 2025 | 18:27
Preberite več
Šport  |  Drugo
Borilni športi

Slovenski Rocky razkril, kako do pogodbe za milijon evrov

Miran Fabjan bo skušal nocoj na spektaklu FNC premagati tudi šefa, kakor se glasi vzdevek nemškega težkokategornika Hatefa Moeila.
Miha Šimnovec 24. 5. 2025 | 11:40
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Hude grožnje

Joshua: Ali je kdo od teh, ki so žvižgali, že kdaj boksal?

Britanski boksarski zvezdnik se je po zmagi nad Robertom Heleniusom lotil kritikov. Zagrozil tudi Deontayju Wilderju. Finskega izzivalca bolelo srce.
Miha Šimnovec 14. 8. 2023 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 18:47
Preberite več
Novice  |  Svet
Čakajo na pomoč

Slovenci v Dubaju v negotovosti, cena vozovnic za družino 13.000 evrov

»Ni nam problem čakati, samo da vedo za nas,« je sporočila bralka iz Dubaja. Informacij je zelo malo, ne vedo, koga je pomoč države dosegla.
3. 3. 2026 | 11:43
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Napad na Iran

Andrej Šter: Čudim se, da so agencije prodajale aranžmaje v te kraje

Dolgoletni vodja konzularne službe pravi, da je skupna akcija EU trenutno nemogoča, tudi veliko bi tvegali, če bi ljudi zbrali za polet na določenem kraju.
Saša Bojc 2. 3. 2026 | 15:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo dogajanje

Rubio: Iranski dron blizu ameriškega konzulata povzročil požar, a ni žrtev

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
3. 3. 2026 | 06:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Vse več potnikov izbere vlak

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Huma Kotor Bay

Sodobni ritem Sredozemlja

Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
Promo Delo 28. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

boksborilni športiSamo PetjeHirokacu MijagiSenshiVarna

Gospodarstvo  |  Novice
Po zaprtju Hormuške ožine

Podražitve pogonskih goriv na Hrvaškem: vlada pripravljena zamejiti cene

Cena bencina je najvišja v zadnjem letu, cena dizla pa v zadnjih dveh letih. Plenković: Če bo treba, bo vlada odgovorila na morebitno rast cen energentov.
4. 3. 2026 | 11:40
Preberite več
Šport  |  Drugo
Borilni športi

Sloviti borec izročil posebno nagrado slovenskemu šampionu

Vrhunski belokranjski borec Samo Petje je na spektaklu v Varni premagal tudi japonskega asa in si prislužil prestižno priznanje.
Miha Šimnovec 4. 3. 2026 | 11:27
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Prenova stanovanja v Rimu: kuhinja kot srce kozmopolitskega doma

Prenova 120 m² stanovanja v Rimu združuje orientalske vplive, ameriški maksimalizem in italijanski dizajn. Topel, sodoben dom s kuhinjo v glavni vlogi.
4. 3. 2026 | 11:00
Preberite več
Premium
Kultura  |  Razno
Šola v kulturi

Za 7000 šolarjev bodo učilnice muzeji, galerije in gledališča

Prvi so projekt Šola v kulturi v Ljubljani izkusili dijaki in učenci iz Ljutomera in Solkana, aprila in maja se bo preselil še v štiri druge regije.
Nina Gostiša 4. 3. 2026 | 10:54
Preberite več
