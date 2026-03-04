Sloviti borec izročil posebno nagrado slovenskemu šampionu

Vrhunski slovenski borec Samo Petje je slavil novo odmevno zmago. Na sobotnem spektaklu SENSHI 30 v Varni je v obračunu kategorije do 70 kilogramov prepričljivo po točkah premagal japonskega asa Hirokacuja Mijagija.

Belokranjski mojster kikboksa in tajskega boksa je znova pokazal svoje veliko mojstrstvo in ni veliko manjkalo, da bi 34-letnega tekmeca z Okinave predčasno prisilil k vdaji. V drugi rundi je namreč Petje dvakrat spravil Mijagija v nokdavn, tako da je izkušeni Azijec le s težavo zdržal na nogah do konca dvoboja. Točkovalci tako niso imeli težav z določitvijo zmagovalca – sodnik v ringu je visoko v zrak dvignil roko 34-letnemu Metličanu, ki je prejel tudi posebno nagrado za najboljšo prikazano tehniko. Izročil mu jo je legendarni Novozelandec Ray Sefo.

»Moj zadnji dvoboj na prireditvi SENSHI je bil prvi, odkar sem postal oče. Neizmerno sem ponosen, da sem zmagal. Moja družina je moja največja motivacija in moja največja opora. Stoji mi ob strani v dobrih in slabih časih. Kadarkoli pomislim na svoje najbližje, se počutim nepremagljivega. V zadnjih trenutkih pred dvobojem vem, da so z menoj. V mojem srcu, v mojih mislih, v moji moči. Njihova ljubezen mi daje pogum, njihova vera mi daje moč in njihova prisotnost mi daje mir. Hvala, ker mi stojite ob strani, ker verjamete vame in ker ste moja moč vsak dan,« je Petje svojo zmago nad Mijagijem posvetil svojim najbližjim.