Slovo enega najboljših temnopoltih športnikov vseh časov

V ZDA se spominjajo življenja in kariere Jima Browna, ki je umrl v 88. letu starosti. Brown je bil eden najboljših ameriških nogometašev vseh časov, osem let zapored je bil najboljši tekač v ligi NFL, trikrat je bil izbran za najboljšega igralca lige, leta 1964 pa je popeljal Cleveland Browns do naslova prvakov v ligi.

Brown je bil tudi eden najboljših športnikov v zgodovini univerzitetnih športov, osvojil je prestižno lovoriko Heisman Trophy. Še bolj kot zaradi dosežkov na igrišču pa je širši javnosti ostal v spominu, ker je bil eden prvih temnopoltih igralcev ameriškega nogometa. Spopadal se je s hudo nestrpnostjo v Clevelandu, ko je bil izbran na naboru leta 1957, zato je že med kariero postal eden glavnih borcev za pravice temnopoltih športnikov.

V Clevelandu upokojili njegov dres

Tudi po koncu kariere je na različne načine poizkušal spodbuditi temnopolte športnike, da se bolj aktivno vključijo v skupnost in pomagajo k boljšemu življenju in izobraževanju fantov in deklet iz težkih življenjskih okolij.

Po upokojitvi Browna v Clevelandu nihče več ni nosil dresa z njegovo številko 32. Kljub vsemu dobremu delu in aktivizmu pa je imel Brown tudi temno plat, kar šestkrat je bil aretiran zaradi družinskega nasilja. Umrl je na svojem domu v Los Angelesu zaradi zastoja srca.