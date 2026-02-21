Služil po 300 milijonov na leto, pri 48 letih se vrača v ring

Oseminštiridesetletni Američan Floyd Mayweather ml. se vrača v boksarski ring, letos spomladi načrtuje odmeven ekshibicijski dvoboj z Mikom Tysonom, nato pa vrnitev v profesionalni boks. Podrobnosti naj bi bile znane v prihodnjih tednih.

Mayweather se je od profesionalnega boksa poslovil leta 2017. Kariero je končal brez poraza, z izkupičkom 50 zmag v 50 dvobojih. Po zadnjem uradnem nastopu je vseeno ostal v ospredju z več ekshibicijskimi dvoboji v Miamiju, Mehiki, na Japonskem.

Po dvoboju s Tysonom želi znova loviti rekorde. »Še vedno imam vse, kar je potrebno, da dosežem še več rekordov v boksu,« je dejal v izjavi za CSI Sports in platformo Fight Sports. Nazadnje je profesionalno boksal avgusta 2017 v Las Vegasu, ko je premagal Conorja McGregorja v finančno zgodovinsko odmevnem dvoboju.

Mayweather (levo) si večkrat v živo ogleda tudi tekme Luke Dončića. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters

Mayweather, znan po hitrosti in obrambni tehniki, je bil pred leti tudi najbolje plačani športnik na svetu. Forbes je poročal, da je leta 2015 zaslužil 300 milijonov dolarjev. Revija The Ring ga je na začetku leta imenovala za najboljšega borca 21. stoletja. V karieri, ki se je začela oktobra 1996, je osvojil svetovne naslove v petih kategorijah.