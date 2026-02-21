  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Služil po 300 milijonov na leto, pri 48 letih se vrača v ring

Pred leti najboljši boksar na svetu Floyd Mayweather ml. se pri 48 letih vrača v ring, najprej se bo pomeril z Mikom Tysonom, nato se bo boril tudi za naslove.
Kariero je zaključil brez poraza, po skoraj desetletju se Floyd Mayweather ml. zdaj vrača v ring. FOTO: Reuters
Galerija
Kariero je zaključil brez poraza, po skoraj desetletju se Floyd Mayweather ml. zdaj vrača v ring. FOTO: Reuters
N. Gr.
21. 2. 2026 | 07:45
21. 2. 2026 | 09:17
1:56
A+A-

Oseminštiridesetletni Američan Floyd Mayweather ml. se vrača v boksarski ring, letos spomladi načrtuje odmeven ekshibicijski dvoboj z Mikom Tysonom, nato pa vrnitev v profesionalni boks. Podrobnosti naj bi bile znane v prihodnjih tednih.

image_alt
Strel v glavo mu je povsem spremenil življenje

Mayweather se je od profesionalnega boksa poslovil leta 2017. Kariero je končal brez poraza, z izkupičkom 50 zmag v 50 dvobojih. Po zadnjem uradnem nastopu je vseeno ostal v ospredju z več ekshibicijskimi dvoboji v Miamiju, Mehiki, na Japonskem.

Po dvoboju s Tysonom želi znova loviti rekorde. »Še vedno imam vse, kar je potrebno, da dosežem še več rekordov v boksu,« je dejal v izjavi za CSI Sports in platformo Fight Sports. Nazadnje je profesionalno boksal avgusta 2017 v Las Vegasu, ko je premagal Conorja McGregorja v finančno zgodovinsko odmevnem dvoboju.

Mayweather (levo) si večkrat v živo ogleda tudi tekme Luke Dončića. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters
Mayweather (levo) si večkrat v živo ogleda tudi tekme Luke Dončića. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters

Mayweather, znan po hitrosti in obrambni tehniki, je bil pred leti tudi najbolje plačani športnik na svetu. Forbes je poročal, da je leta 2015 zaslužil 300 milijonov dolarjev. Revija The Ring ga je na začetku leta imenovala za najboljšega borca 21. stoletja. V karieri, ki se je začela oktobra 1996, je osvojil svetovne naslove v petih kategorijah.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Drugo
Terence Crawford

Strel v glavo mu je povsem spremenil življenje

Ameriški profesionalni svetovni prvak v boksu Terence Crawford je več kot le šampion. Je simbol vztrajnosti in uspešne preobrazbe.
Miha Šimnovec 23. 9. 2025 | 15:37
Preberite več
Šport  |  Drugo
Jake Paul in Gervonto Davis

Kontroverzni youtube zvezdnik se bo pomeril z aktualnim svetovnim prvakom

V Atlanti je za 14. november napovedan boksarski dvoboj med spletnim zvezdnikom Jakom Paulom in svetovnim prvakom Gervonto Davisom.
21. 8. 2025 | 17:42
Preberite več
Šport  |  Drugo
Borilne veščine

Irski zvezdnik borilnih veščin se pri Donaldu Trumpu vrača v ring

Conor McGregor, irski zvezdnik mešanih borilnih veščin, se vrača v ring. Njegov prvi obračun naj bi gostila kar Bela hiša.
Matic Rupnik 17. 7. 2025 | 08:31
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Forbesova lestvica

Ronaldo še bolj odskočil od tekmecev, na lestvici tudi Dončić

Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo je tretjič zapored na vrhu Forbesove lestvice z 275 milijoni dolarjev. Najboljši skupaj zaslužili 1,4 milijarde dolarjev.
Nejc Grilc 16. 5. 2025 | 13:45
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
20. 2. 2026 | 11:34
Preberite več
Tuji
Novice  |  Svet
Global

Kaj upad na področju hitre hrane pove o ameriškem gospodarstvu

Restavracije zvišujejo cene, da bi izravnale vse večje stroške dela in sestavin. Stranke z nižjimi dohodki pa prihajajo vse redkeje.
20. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vremenske razmere

Izredno stanje: na območju Elektra Maribor brez elektrike več kot 34.000 odjemalcev

Veliko težkega snega je danes padlo na območjih Štajerske, Pomurje in Koroške. Nastajajo snegolomi in izpadi elektrike, odprava nastale škode pa bo terjala več dni.
20. 2. 2026 | 06:55
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pred prvo kavo na terasi

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Železnice

Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

boksFloyd MayweatherMike TysonConor McGregorLas Vegaszaslužek

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Brazilci čakajo na naslov prvakov, najboljši strelec dviguje roko

Pred leti najboljši nogometaš na svetu Neymar se je v minulem tednu vrnil na igrišča, želi prepričati Carla Ancelottija, da si zasluži vozovnico za ZDA.
21. 2. 2026 | 09:23
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Pasja kuga

Smrtonosna kombinacija virusa in bakterije pobila 72 tigrov v živalskem vrtu

Preiskovalci med dejavnike, ki so prispevali k tragediji, navajajo tudi morebitno vsiljeno sorodstveno parjenje v ujetništvu.
21. 2. 2026 | 09:14
Preberite več
Premium
Nedelo
Guédelon

Grad, ki je pomagal rešiti Notre-Dame

Gre za del projekta, katerega namen je odkriti, kako je potekala gradnja gradov in drugih zgradb in celo izdelovanje notranje opreme v 13. stoletju.
21. 2. 2026 | 09:00
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Izkopala si je pot na svobodo

Le kaj bomo lahko o tem prebrali v javnem dobrem, slovenskem pravopisu kot javnem dobru?
21. 2. 2026 | 09:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Smrtna nesreča

Tragičen dogodek: Med vožnjo je padel s traktorja in umrl

69-letnik je med vožnjo padel s traktorja in na kraju umrl.
21. 2. 2026 | 08:49
Preberite več
Premium
Nedelo
Guédelon

Grad, ki je pomagal rešiti Notre-Dame

Gre za del projekta, katerega namen je odkriti, kako je potekala gradnja gradov in drugih zgradb in celo izdelovanje notranje opreme v 13. stoletju.
21. 2. 2026 | 09:00
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Izkopala si je pot na svobodo

Le kaj bomo lahko o tem prebrali v javnem dobrem, slovenskem pravopisu kot javnem dobru?
21. 2. 2026 | 09:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Smrtna nesreča

Tragičen dogodek: Med vožnjo je padel s traktorja in umrl

69-letnik je med vožnjo padel s traktorja in na kraju umrl.
21. 2. 2026 | 08:49
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TUJI TRGI

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Bodite med prvimi

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Kulinarika
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Delo 19. 2. 2026 | 15:37
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo