Smola spet prekrižala načrte hitremu Gajserju

V Montevarchiju so najboljši motokrosisti na svetu odpeljali prvo vožnjo dirke za veliko nagrado Italije, od katere so si po včerajšnjih zgodovinskih kvalifikacijah, v katerih sta Tim Gajser (Yamaha) in Jan Pancar (KTM) v razredu MXGP navdušila s prvima dvema mestoma, ogromno obetali tudi slovenski ljubitelji tega (moto)športa. Toda naša asa nista najbolje izkoristila odličnega izhodišča.

Bolje se je tokrat odrezal Pancar, ki je z zaostankom 44,597 sekunde v cilj pridrvel na osmem mestu, medtem ko je imel Gajser spet obilo smole. Po slabšem štartu se je namreč zapletel z enim od tekmecev in si pri trčenju povsem uničil prednje kolo. Zaradi tega je moral v garažo po novo, zavoljo menjave pa je izgubil precej časa, tako da nato s krogom zaostanka ni mogel izvleči več od 21. mesta. Tako je kot prvi ostal brez točke.

Najhitrejši je bil nizozemski zvezdnik Jeffrey Herlings (Honda), ki je za 1,384 sekunde prehitel drugouvrščenega Francoza Maxima Renauxa (Yamaha), tretji pa je bil mladi Belgijec Lucas Coenen (KTM, + 2,949), ki vodi v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo.

Druga vožnja se bo začela ob 17. uri.