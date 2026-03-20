Smola za hitrega Žana Rudolfa, v finale so se uvrstili počasnejši

Prvi dan svetovnega prvenstva v dvorani v atletiki je tekmovalo sedem slovenskih reprezentantov od trinajstih, toda brez presežkov.
Žan Rudolf je prvi dan svetovnega prvenstva v atletiki v dvorani v poljskem Torunu dosegel najboljšo uvrstiotev v slovenski reprezentanci. FOTO: AZS
Žan Rudolf je prvi dan svetovnega prvenstva v atletiki v dvorani v poljskem Torunu dosegel najboljšo uvrstiotev v slovenski reprezentanci. FOTO: AZS
Š. R., STA
20. 3. 2026 | 21:30
4:57
A+A-

Slovenski atlet Žan Rudolf je prvi dan svetovnega prvenstva v dvorani v poljskem Torunu v teku na 1500 m z drugim najhitrejšim časom kariere 3:40,20 dosegel 12. mesto. Imel je sicer šesti čas, vendar so se v finale uvrstili še po trije najboljši iz prvih dveh skupin, ki pa so bili počasnejši od slovenskega rekorderja na 800 m.

Rok Markelj, drugi slovenski predstavnik v tej disciplini, je bil 25. s 3:45,08. Za finale je bilo treba teči 3:39,03, Rudolf je v najhitrejši zadnji skupini predtekov ta cilj zgrešil za dobro sekundo.

Po svetovnem prvenstvu leta 2022 v Eugenu v ZDA je prvič tekel na veliki tekmi. »Zadovoljen sem, to je eden mojih najboljših tekov na velikem tekmovanju, četudi sem prvič na njih tekel na 1500 m. Na začetku sem imel dober položaj, bil sem tretji, četrti. Potem me je kar nekaj tekmecev prehitelo,« je pojasnil 32-letni Rudolf.

Šele na začetku ciljne ravnine je znova prišel v položaj za napad in je prehitel še dva tekmeca. »Pred tem sem bil zaprt, a nisem želel ostati paničen in sem ostal miren, da ne bi izgubljal preveč energije.«

Kljub temu ni bil daleč od finala. »Mogoče bi moral nastopiti taktično malo bolje. Študiral sem, da bi šel po notranji strani v ciljni ravnini, s sem bil malo zaprt in sem se odločil, da grem po zunanji, mogoče sem tu izgubil nekaj časa. A po bitki je lahko biti general,« je ocenil Rudolf.

Po Eugenu se je zaradi mlade družine odločil, da bo na velikih mitingih skrbel za narekovanje ritma. »To mi prinese veliko več denarja, kot če bi na vsaki tekmi tekel državni rekord. Zagotovo pa se bom, če bom le mogel, sedaj vedno, ko bo mogoče, posvetil tudi tekmam zase in za svoje izide. Dokazal sem, da sem v dobri formi,« je dodal Rudolf.

Markelj, novinec na vekih tekmah, se je v prvi skupini takoj po strelu pištole pognal v ospredje in imel po 100 m že več kot 10 m prednosti. Ta je na več kot šest sekund narasla že po drugem krogu, na skoraj celotno ciljno ravnino pa tri kroge pred ciljem. Potem se je začel lov za njim. V zadnji krog je šel še vedno z desetimi metri naskoka, 100 m pred ciljem pa je padel na predzadnje mesto skupine.

»Načrt je bil, da tečem v skupini. Vedel sem, da moram zato dobro startati. Potem sem se zelo hitro znašel na prvem mestu, zato sem se odločil, da grem naprej. Mislil sem, da mi bodo sledili, ampak sem si potem nabral kar veliko prednosti. Za zaključek mi je v zadnjih 100 m zmanjkalo malo moči, ampak to je bil edini način, da kaj naredim,« je pojasnil Markelj.

Imel je 28. izid pred prihodom na SP in presegel to izhodišče. »To je bila vrhunska izkušnja, ki mi je pokazala, da nisem daleč od najboljših in da lahko napredujem,« je dodal Markelj.

Anita Horvat je po težavah z zdravjem pred svetovnim prvenstvom odstopila. FOTO: AZS
Anita Horvat je po težavah z zdravjem pred svetovnim prvenstvom odstopila. FOTO: AZS

Vrhunec je bil osebni rekord

Sedmerica slovenskih atletov in ena atletinja v rekordni 13-članski reprezentanci so tekmovali že prvi dan SP. Dopoldne je Lovro Mesec Košir v prvem krogu teka na 400 m s svojim drugim najboljšim izidom dvoranske sezone s 46,71 sekunde končal prvenstvo na 18. mestu. Z osebnim rekordom, letos je tekel 46,50, bi se uvrstil v večerni polfinale.

Tri stotinke so od polfinala po času ločile tudi slovenskega rekorderja na 60 m Aneja Čurina Prapotnika. V skupini pa je za tretjim mestom, ki bi mu tudi prineslo nadaljevanje, zaostal za stotinko. Letos je tekel državni rekord 6,57 in je bil skupno 30. s časom 6,65. Jernej Gumilar je imel s 6,73 prav tako na 60 m skupno 38. izid.

Jan Vukovič je v nato začetku popoldneva v teku na 800 m z 1:50,83 zasedel predzadnje, 30. mesto. Anita Horvat je na tej razdalji prav tako v prvem delu popoldneva odstopila krog in pol pred koncem tekme. Oba sta imela v zadnjem obdobju težave z zdravjem.

VEČ NOVIC
Šport  |  Drugo
Vredno branja

Smola za hitrega Žana Rudolfa, v finale so se uvrstili počasnejši

Prvi dan svetovnega prvenstva v dvorani v atletiki je tekmovalo sedem slovenskih reprezentantov od trinajstih, toda brez presežkov.
20. 3. 2026 | 21:30
Preberite več
