Snega vse manj, kandidatov pa vedno več

Mednarodni olimpijski komite je imel velike težave z iskanjem prireditelja za zimske olimpijske igre 2030. Vse kaže, da se je situacija spremenila.

»Imamo nove kandidate. Na mizi imamo vrsto ponudb,« je v sredo po sestanku Moka povedal direktor Christophe Dubi.

Glede na običajno časovnico Moka bi moral biti prireditelj naslednjih zimskih iger že znan. Zaradi klimatskih sprememb, vrste škandalov med prireditelji in v Moku, pa tudi zaradi astronomskih stroškov, pa je bilo zanimanje za zimske igre 2030 izjemno majhno.

Zdaj v Moku trdijo, da je zanimanje za igre izrazilo vsaj šest mest oziroma regij. Podrobnosti Dubi ni razkril. Znano pa je, da naj bi bil med kandidati ameriški Salt Lake City, ki pa si želi igre leta 2034. ZDA bodo v Los Angelesu namreč gostile poletne olimpijske igre.

Med kandidate za izvedbo iger 2030 je sodil tudi japonski Sapporo, a so Japonci po korupcijskem škandalu v zvezi s poletnimi igrami Tokio 2020 svojo kandidaturo vsaj začasno zamrznili.

Za izvedbo se je svoj čas zanimal tudi kanadski Vancouver, kjer pa k projektu zaenkrat ni pristopila politika in v naslednjih tednih naj bi sledili novi pogovori, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Študijo o morebitni kandidaturi in vseh s tem povezanih nalogah in stroških napovedujejo tudi na Švedskem.

Dubi je povedal, da je za izbiro kandidata zaenkrat še dovolj časa, v Moku pa razmišljajo, da bi istočasno izbrali prireditelja iger za leti 2030 in 2034.

Omenil je tudi zanimivo misel, da bi Mok našel skupino stalnih partnerjev za zimske olimpijske igre, prireditelji pa bi na vrsto prišli v nekakšnem rotacijskem sistemu. Gre za skupino prizorišč, ki bi imela infrastrukturo in ne glede na klimatske spremembe še vedno dovolj dobre pogoje za zanesljivo izvedbo iger.

Naslednje zimske olimpijske igre 2026 bosta gostila italijanska Milano in Cortina d'Ampezzo.