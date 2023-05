Snela skalp portugalski šampionki, japonska jo je ujela v končni prijem

Po Maruši Štangar (do 48 kg) si je na svetovnem prvenstvu v judu deveto mesto priborila tudi Kaja Kajzer (do 57 kg). Judoistka Bežigrada je za to uvrstitev v Dohi ugnala dve tekmici. Praznih rok pa je danes ostal njen klubski kolega Martin Hojak (do 73 kg).

Kaja Kajzer je v uvodnem krogu po podaljšku premagala Poljakinjo Julio Kowalczyk (10:0), bronasto na svetovnem prvenstvu v Tokiu 2019, v drugem je bila prav tako z iponom boljša še od šestkratne evropske prvakinje, Portugalke Telme Monteiro (10:0), nakar je v tretjem izgubila proti favorizirani Japonki Haruki Funakubo (0:10), svetovni podprvakinji iz Taškenta 2022.

Kot je pojasnila 23-letna Ljubljančanka, ki si je potihem želela več od devetega mesta, je storila napako, ki jo je tekmica hladnokrvno izkoristila in slavila zmago s končnim prijemom. »V uvodnih dveh dvobojih sem se dobro borila, proti Japonki pa sem naredila napako, zaradi česar nisem zadovoljna,« je izjavila Kajzerjeva.

Martin Hojak je moral že v uvodnem krogu kategorije do 73 kilogramov priznati premoč Moldavcu Adilu Osmanovu, ki je zmagal z iponom (10:0) po minuti in 54 sekundah. S tem se je svetovno prvenstvo za 25-letnega Ljubljančana tudi končalo. »Počutil sem se kar v redu. On je imel en dober napad, jaz sem tudi imel dva solidna napada. Potem pa je zelo hitro prišlo do presenečenja, imel sem kar dober gard, v tistem je napadel z nožno tehniko in sem se v trenutku znašel na hrbtu, ker nisem bil dovolj pozoren,« je povedal Hojak.

Jutri se bo od slovenskih judoistov na tatami arene Ali Bin Hamad al-Attiyah v Dohi podala Andreja Leški (do 63 kg).