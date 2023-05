Sofinanciranje evropskih in svetovnih prvenstev

Za velike športne prireditve v Sloveniji bo letos ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje namenilo 2,07 milijona evrov. Kot so sporočili iz ministrstva, razpis velja za organizacijo evropskih in svetovnih prvenstev v članski kategoriji v olimpijskih športnih panogah. Vloge bodo sprejemali do 19. maja.

Do tega roka lahko nacionalne panožne športne zveze in druge športne organizacije oddajo vloge za sofinanciranje. Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni za sofinanciranje organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev v Republiki Sloveniji v letu 2023, ključni strateški cilj razpisa pa je krepitev promocije športa in ustvarjanje ekonomskih in družbenih koristi, so pojasnili na ministrstvu.

V pojasnilu so še dodali, da so velike mednarodne športne prireditve osrednji dogodki organizacijske kulture športa, ki vplivajo na promocijo okolja in na razvoj turizma ter gospodarstva, saj imajo močno mednarodno pokritost, velike televizijske dosege javnosti, odlično priložnost za druženje, pozitiven in čustven naboj.

Kot pojasnjujejo na resornem ministrstvu, so razpisana sredstva namenjena kritju stroškov organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev – evropskih in svetovnih prvenstev. Na javni razpis se lahko prijavijo nacionalne panožne športne zveze in druge športne organizacije, ki imajo soglasje vlade Republike Slovenije za izvedbo velike mednarodne športne prireditve v letu 2023 in izpolnjujejo pogoje pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega program športa na državni ravni.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni za sofinanciranje organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev so objavili v Uradnem listu, v kratkem pa bodo tudi med javnimi objavami Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, so še pojasnili.