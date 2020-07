»Šogun« še tretjič premagal »Minotavra«

Robert Whittaker (levo) je bil po točkah boljši od Darrena Tilla. FOTO: Jeff Bottari/AFP

Ljubljana – V glavnem obračunu borilnega spektakla UFC (on ESPN 14) na otoku Yas v Abu Dhabiju je danes ponoči na Novi Zelandiji rojeni Avstralec(21 zmag, 5 porazov) po točkah (trikrat z 48:47) premagal Angleža(18 zmag, 3 porazi) in tako pokazal, da se je trdno odločen vrniti na prestol srednje kategorije.»Dvoboj je bil izjemno stresen, tako tehničnega doslej še nisem imel v karieri,« je priznal Whittaker in takoj zatem pribil, da bi si po tokratni predstavi zagotovo spet zaslužil obračun za naslov prvaka. Želi si revanšo z novozelandskim Nigerijcem, s katerim je oktobra lani v Melbournu izgubil z nokavtom.V spopadu brazilskih legend v poltežki kategoriji je bil 38-letni(27 zmag, 11 porazov) še tretjič, tokrat z 29:28, 28:29 in 29:28, boljši od šest lest starejšega(23 zmag, 10 porazov), pred leti gosta v Sloveniji.Njun prav tako sloviti rojak(24 zmag, 1 neodločen izid, 9 porazov) pa je v svojem poslovilnem nastopu v UFC že v uvodni rundi dvoboja v težki kategoriji z vzvodom na roki prisilil k vdaji švedskega zvezdnika(18 zmag, 7 porazov).