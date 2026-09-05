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Drugo

Šok v Monzi: Francoz presenetil vse, Italijani razočarali

Kvalifikacije pred nedeljsko dirko na kultnem prizorišču je dobil Pierre Gasly. George Russell bo začel kot drugi, številni favoriti pa so precej razočarali.
Pierre Gasly je močno presenetil. V Monzi je za šok poskrbel že leta 2020, ko je tam osvojil svojo prvo zmago za svetovno prvenstvo. FOTO: Andrej Isakovic/AFP
Galerija
Pierre Gasly je močno presenetil. V Monzi je za šok poskrbel že leta 2020, ko je tam osvojil svojo prvo zmago za svetovno prvenstvo. FOTO: Andrej Isakovic/AFP
M. Ru.
5. 9. 2026 | 17:11
1:49
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Francoz Pierre Gasly (Alpine) je nekoliko presenetljivo dobil kvalifikacije dirkačev formule 1 na kultnem prizorišču v Monzi. Drugi je bil George Russell (Mercedes), razočarali pa so vsi Italijani – Kimi Antonelli (Mercedes) je bil sedmi, dirko bo zaradi kazni začel iz ozadja, ferrarija pa sta bila četrti in peti.

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Gasly, ki je v preteklosti že postal presenetljivi zmagovalec VN Italije, je Russella prehitel za šest stotink sekunde, tretji pa je bil z zaostankom 18 stotink McLarnov Oscar Piastri. Oba dirkača domače ekipe Scuderia Ferrari sta razočarala. Charles Leclerc bo dirko začel s četrtega, Lewis Hamilton pa s petega mesta. 

George Russell mora v skupnem seštevku loviti mladega Italijana in ekipnega kolega Kimija Antonellija. FOTO: Anna Szilagyi/Reuters
George Russell mora v skupnem seštevku loviti mladega Italijana in ekipnega kolega Kimija Antonellija. FOTO: Anna Szilagyi/Reuters

Tudi Max Verstappen, ki se z letošnjim bolidom ekipe Red Bull nikakor ne znajde, ni bil zadovoljen s šestim mestom. Vodilni v skupnem seštevku Kimi Antonelli bo jutrišnjo dirko začel iz ozadja, saj je zaradi menjave delov dirkalnika prejel kazen. Danes zato ni tvegal in je končal kot sedmi. 

Deseterico so zaokrožili Franco Colapinto (Alpine), razočarani svetovni prvak Lando Norris (McLaren) in Arvid Lindblad (Racing Bulls). Jutrišnja kultna dirka za VN Italije bo na sporedu ob 15. uri. Obetamo si kaotičnega štarta in zanimivega lova Kimija Antonellija iz ozadja. 

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NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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