Šok za Hyundai: Neuville v zadnjih metrih zapravil zmago

Dramatičen zaključek je poskrbel za nepričakovan razplet relija za svetovno prvenstvo po Hrvaški. Belgijec Thierry Neuville (hyundai i20) je bil že na pragu zmage, ki jo je zapravil z odstopom prav na zadnji hitrostni preizkušnji.

Namesto slavja in dviga pokala se je dirka zanj končala ob cesti. V enem od ovinkov je zdrsnil iz idealne linije in zadel oviro. Pri trku je močno poškodoval vzmetenje desnega sprednjega kolesa. Neuville je sicer poskušal nadaljevati vožnjo, vendar je moral po navodilih ekipe ustaviti vozilo.

Nepričakovano priložnost je izkoristil Japonec Takamoto Kacuta (toyota yaris), ki je odprtih rok sprejel Belgijčevo »darilo« in slavil zmago. Na drugo mesto je napredoval njegov finski moštveni kolega Sami Pajari (+20,7), tretji pa je bil Novozelandec Hayden Paddon (hyundai i20, + 2:07,7). Za vodilno trojico je četrto mesto zasedel Francoz Yohan Rossel (+ 5:19,9), ki je dosegel prvo zmago za Lancio v razredu WRC2.

Kacuta je z drugim letošnjim slavjem prevzel tudi vodstvo v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo. Doslej je zbral 81 točk in vodi pred ekipnima kolegoma, Britancem Elfynom Evansom (74) in Švedom Oliverjem Solbergom (68). Na četrtem mestu je Pajari (52), sledita Francoza Adrien Fourmaux (49) in branilec naslova svetovnega prvak Sebastien Ogier (26), ki ni nastopil na reliju po Hrvaški.

Dirka pri naših južnih sosedih je tako še enkrat potrdila svojo nepredvidljivost, letošnja sezona za svetovno prvenstvo pa se nadaljuje z izjemno izenačenim bojem za lovoriko.