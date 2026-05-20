Šokantna izpoved olimpijskega šampiona: kokain, dolgovi in prodaja kolajn

Nekdanji ameriški plavalni zvezdnik Ryan Lochte je zaupal, da je prodal devet od svojih dvanajstih olimpijskih kolajn. Med pogovorom za časnik New York Post je poudaril, da ga k temu niso prisilili davčni dolgovi, temveč osebna odločitev.

»Ali imam davčne dolgove? Da. A kolajn nisem prodal zaradi tega. Preprosto jih ne potrebujem,« je odvrnil 41-letnik iz Rochestra, ki je – kot že omenjeno – na olimpijskih igrah od Aten 2004 do Ria de Janeira 2016 skupaj osvojil kar ducat odličij. Za prodane kolajne z največje športne prireditve je prejel približno 385.000 dolarjev oziroma okoli 330.000 evrov.

Lochte sicer velja za enega od najuspešnejših plavalcev svojega rodu – ob olimpijskih odličjih si je priboril tudi 18 naslovov svetovnega prvaka. Toda po koncu blesteče športne poti se je znašel v težkem obdobju. Soočal se je z ločitvijo, denarnimi težavami in osebnimi stiskami. Leta 2023 je skoraj izgubil življenje v prometni nesreči, po kateri je zapadel tudi v odvisnost od drog.

Na olimpijskih igrah si je Ryan Lochte priplaval kar ducat kolajn. FOTO: Lachlan Cunningham/AFP

Njegovo življenje je zdaj znova na pravi poti

»To sem počel zgolj zato, da bi pobegnil iz pekla, v katerem sem živel. Največ sem užival marihuano in kokain,« je priznal nekdanji plavalni as, ki zdaj na svoje pretekle odločitve ne gleda s ponosom. »Bilo je grozno. Ko se zazrem vase, se sprašujem, kaj sem sploh razmišljal.«

Kljub težkim letom Lochte pravi, da je njegovo življenje znova na pravi poti. Ima novo partnerico in novo službo. Trenutno deluje kot pomočnik trenerja plavanja na Univerzi v Missouriju, kjer letno zasluži približno 30.000 dolarjev oziroma okoli 26.000 evrov.