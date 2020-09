FOTO:Šokantni rezultati: naši otroci v karanteni postali debeli zapečkarji

Ljubljana - Če besede, kot so šokantno, katastrofa in alarm, uporabljajo politiki, se človek niti ne zdrzne več kaj dosti. Če jih izreče stroka, ki bdi nad zdravjem naših otrok, je zgodba drugačna. Ukrepi, povezani z epidemijo covida-19, zlasti zaprtje družbenega življenja ob njenem izbruhu, so botrovali petinskemu povečanju debelosti in 13-odstotnemu upadu gibalnih sposobnosti pri osnovnošolcih. Čas je za odločne ukrepe, dokler škoda ne bo nepopravljiva, opozarjajo strokovnjaki Fakultete za šport.»Grozi nam nastanek t. i. korona generacije, ki bo manj učinkovita in bo pogosteje zbolevala. Dolgoročno se bo lahko izguba ...