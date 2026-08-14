Soli pred EP židane volje: Po tednu počitka ne znamo več igrati odbojke

Selektor slovenske moške odbojkarske reprezentance Fabio Soli je v svoji drugi sezoni izbrano vrsto popeljal do prve kolajne v ligi narodov. Ob začetku priprav na drugi veliki izziv sezone, evropsko prvenstvo, je uspeh označil za zgodovinskega, a hkrati poudaril, da je prostora za napredek še veliko.

»Kar smo storili, ni bilo tako slabo. Kot sem povedal igralcem, smo dosegli nekaj zgodovinskega za slovenski dres. To zdaj imamo v žepu in nihče nam tega ne more vzeti. Imena so zapisana v zgodovini. Na to moramo biti ponosni. Kar smo storili, moramo prenesti v našo sedanjost in ohranjati v prihodnosti,« je bil ob začetku priprav na EP dobre volje italijanski strokovnjak.

V svoji drugi sezoni na slovenski klopi je že prišel do kolajne na enem največjih tekmovanj. Pred njim so slovenski odbojkarji do medalje na tovrstnih tekmovanjih prišli pod vodstvom njegovih rojakov Andree Gianija (srebro na EP 2015) in Alberta Giulianija (srebro na EP 2019 in 2021) ter Romuna Gheorgheja Cretuja (bron na EP 2023).

Starejši in mlajši vse bolj uigrani

Soli je že lani ob prevzemu položaja začel pomlajevati reprezentanco, skozi letošnjo ligo narodov pa so mlajši člani dobivali vse pomembnejše vloge. Vse bolj se tudi zdi, da sta starejša in mlajša generacija na igrišču že skoraj povsem uigrani.

»Dolga pot, ki se je začela v lanski sezoni s prenovo ekipe, prizadevanjem, da vsi ostanemo skupaj, ter združevanjem izkušenj starejših igralcev z energijo novih. Kar smo dosegli, je nekaj neverjetnega. V letošnji ligi narodov smo ujeli priložnost, ki je nismo na (lanskem) svetovnem prvenstvu. Ko smo na vseh turnirjih, tudi zaključnem, imeli priložnost za dober rezultat, smo to izkoristili. To je talent te ekipe. Zdaj moramo ostati z nogami na tleh in gledati naprej na našo pot,« je dodal.

Fabio Soli je v svoji drugi sezoni na slovenski klopi izbrano vrsto popeljal do prve kolajne v ligi narodov. FOTO: VNL

Čeprav je mešanica izkušenih in mladih igralcev že prinesla prve uspehe, selektor opozarja, da delo še zdaleč ni končano.

»Vsi skupaj se lahko še izboljšamo. Moramo iti korak za korakom, se učiti na igrišču, da dosežemo raven prave odbojke. Izkušnje starejših pomagajo celotni ekipi pri utiranju poti, ki jo moramo prehoditi. Pred nami je EP, ki je morda celo pomembnejši od lige narodov. Zavedamo se, kakšno vrednost prinaša dober rezultat na tem EP,« je povedal.

Zmagovalec letošnjega evropskega prvenstva si bo poleg naslova zagotovil tudi vozovnico za olimpijske igre v Los Angelesu 2028.

Največ skrbi povzročajo poškodbe

Italijanskega stratega ob začetku priprav skrbi predvsem okrevanje nekaterih odbojkarjev, potem ko se po poškodbi vračajo Tonček in Žiga Štern ter Jani Kovačič, v najboljšem zdravstvenem stanju ni niti Alen Pajenk.

»Imamo nekaj skrbi. Poskrbeti moramo za igralce, ki okrevajo in niso bili del zaključnega turnirja lige. To je pomemben del našega dela v naslednjih nekaj tednih. Nimamo veliko časa, da skušamo razviti ekipo, ki je igrala finale lige, in hkrati znova vključiti nekaj pomembnih igralcev,« je pojasnil Soli, ki na klubski ravni vodi italijansko Rano Verono.

Po uspehu v ligi narodov je svojim varovancem namenil nekaj dni počitka, nato pa je v črnuški dvorani zbral 18 odbojkarjev. Na seznamu so: Uroš Planinšič, Nejc Najdič (oba podajalca), Tonček Štern, Nik Mujanović (oba korektorja), Tine Urnaut, Žiga Štern, Rok Možič, Rok Bračko, Klemen Šen, Luka Marovt, Ožbi Slatinšek (vsi sprejemalci), Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Janž Janez Kržič, Jošt Kržič (vsi srednji blokerji), Jani Kovačič in Grega Okroglič (oba prosta igralca).

»Zaslužili so si malo počitka, a ne preveč. Včeraj sem namreč po tednu počitka videl, da ne znamo več igrati odbojke,« se je pošalil Soli. »Bolje je, da se vrnemo čim prej in izkoristimo vse priložnosti, ki jih imamo. Nimamo veliko časa za priprave. V tem obdobju je pomembna osredotočenost, ki jo vlagamo v vsak trenutek, ki nam je na voljo, ne le na treningih, tudi na prijateljskih tekmah.«

Po poškodbah se vračajo Tonček in Žiga Štern ter Jani Kovačič, povsem zdrav pa ni niti Alen Pajenk. FOTO: Blaž Samec

Pred EP pet pripravljalnih tekem

Slovenski odbojkarji bodo pred evropskim prvenstvom odigrali pet pripravljalnih tekem. V torek bodo odpotovali v Beograd, kjer jih v sredo in četrtek čakata obračuna s Srbijo. Med 28. in 30. avgustom bodo nastopili še na močnem prijateljskem turnirju v Krakovu, kjer se bodo merili s Poljsko, ZDA in Francijo.

EP bodo med 9. in 26. septembrom gostile Italija, Bolgarija, Finska in Romunija. Slovenci bodo skupinski del igrali v italijanski Modeni, kjer bodo ob gostiteljih tekmeci še Švedi, Čehi, Grki in Slovaki. Slovenci, trikrat že evropski podprvaki, bodo na letošnjem prvenstvu branili bronasto odličje, zato so ambicije kot vedno zelo visoke.

Slovenski odbojkarji bodo pred evropskim prvenstvom odigrali pet pripravljalnih tekem. FOTO: Blaž Samec

Toda selektor ciljev ni želel napovedovati in je znova poudaril, da je treba nadaljevati korak za korakom: »Začenši s pripravami in prijateljskimi tekmami. Razmišljati moramo tako, da bomo na EP prišli najbolje možno pripravljeni, z vsemi zdravimi pomembnimi igralci, ki so izpustili zadnji del lige narodov. Potem bomo videli, korak za korakom Slovaška, Švedska in Grčija. Zbrani bomo morali biti na naslednji korak in ne gledati predaleč naprej. Če to storiš, izgubiš osredotočenost na izboljšave.«