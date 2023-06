Solidarno na poti v mesto sindikata Solidarnost

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v letošnji ligi narodov na odlični poti, da se uvrsti na zaključni turnir najboljše osmerice v Gdansku. Na drugem turnirju v francoskem Orleansu ji ostaja le še jutrišnji dvoboj z Brazilijo, na zadnjem, tretjem turnirju na Filipinih, pa se bo 5. julija pomerila s Poljsko, dan kasneje s Kitajsko, 7. julija z Italijo in dva dni pozneje z Nizozemsko.

Zdajšnje mesto pri vrhu razpredelnice zagotavlja srednje julijsko igranje v mestu legendarnega sindikata Solidarność, za prepričljive predstave varovancev selektorja Gheorgheja Creţuja pa je zaslužna tudi solidarnost v ekipi. To poudarja tudi sam Romun. »Kako smo se na nekaterih tekmah odzvali, mi da vedeti, kako močni smo, kako močno je ta ekipa povezana. To moramo ohraniti. Pokazali smo, da tudi če ne igramo res zelo dobro, še vedno igramo kot ekipa in lahko dobimo srečanje,« poudarja Creţu.

Slednji je izbrano vrsto pred lanskim svetovnim prvenstvom prevzel le 18 dni pred tekmovanjem, a iz nje izvlekel trenutni maksimum, kar je pomenilo četrto mesto na mundialu. Pri letošnjem pripravljanju in vodenju slovenskega moštva pa je bil z igralci vse od začetka priprav 8. maja, kar je seveda, to se vidi tudi po igrah in rezultatih, bistvena razlika od lanske izkušnje pred SP. Seveda se tudi sam Creţu zaveda tega, to poudarja tudi pri izjavah. »Zdaj bo možnost, da igralci do vsake podrobnosti razumejo trenerjevo vizijo gradnje moštva, način, kako se oblikuje vsak možen detajl. Način, na katerega vodiš moštvo, v skrajno kratkem času ni lahko razumljiv za igralce, da bi nato prikazali igro, ki jo zahteva trener. Reprezentanti so pretekla leta delali na najvišji ravni z vrhunskimi trenerji, tudi na klubskem področju, in ko sem lani prišel, so mnoge stvari razumeli brez vsakršnih težav. Tudi v slabih treh tednih so jasno doumeli, kaj od njih zahtevam, čeprav nekateri igralci niso bili na vrhuncu svojih zmožnosti. A kot ekipa smo na igrišču delovali v kolektivnem duhu, ne kot posamezniki,« zna reči romunski strokovnjak.

Slovenski odbojkarji so previsok zid za tekmece v letošnji ligi narodov. FOTO: Volleyballworld

Poljska še ni popolna

Pri slovenski rezultatski pozitivi v letošnji ligi narodov pa je tudi po matematični formuli razvidno, da je 1+1 ... 3! Medtem, ko so nekatere odbojkarske velesile uvodni turnir letošnje lige narodov odigrale z rezervisti in so bili zaradi časovne bližine pravkar končanih državnih prvenstev udarni zvezdniki še na počitnicah, predvsem pozorno pri tem spremljamo Poljsko in Italijo, Slovenija vse od začetka igra z najboljšimi. Z izjemo seveda poškodovanih Dejana Vinčića in Tončka Šterna. Gre namreč tudi za točke za svetovno razpredelnico, ta bo na koncu odločila tudi o zadnjih udeležencih odbojkarskega turnirja na olimpijskih igrah v Parizu naslednjega leta.

Vendar pa denimo poljski selektor Nikola Grbić za igranje na drugem turnirju lige narodov še ni vpoklical Aleksandra Śliwko, Łukasza Kaczmareka in Marcina Janusza, asov zmagovalcev letošnje lige prvakov, že tretjič zapored, kluba Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Letos odbojkarje poleg tekmovanja, ki poteka, čakata še evropsko prvenstvo in kvalifikacije za olimpijske igre, vsak selektor oziroma trener pa ima svoj način razporejanja igralnega bremena, hkrati tudi užitka, po tekmah.