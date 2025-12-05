Dinastija Prevc z edinstvenim podvigom

Serena in Venus Williams, Vladimir in Vitalij Kličko, Janica in Ivica Kostelić so med najbolj slavnimi sorojenci v športu in so dolga leta vladali v svojih panogah. Športne družine so tudi na Slovenskem eden od generatorjev naših šampionov, v zgodovini smo imeli ogromno bratov in sester, ki so uspešno zastopali slovenske barve, veliko jih je še vedno aktivnih in več si jih utira pot na svetovni vrh.

Janez (97 let) in Cveto (92) Pavčič sta najstarejša še živeča slovenska olimpijca, smučarska tekača sta nastopila leta 1956 na igrah v Cortini, ki bodo ZOI gostile tudi to zimo. V nekdanji Jugoslaviji sta pri Olimpiji blestela nogometna brata Vili in Peter Ameršek, Celjana Vlado in Miha Bojović sta ljubljanskemu Slovanu leta 1980 prinesla edini naslov jugoslovanskega prvaka in zatem nastopila v finalu pokala državnih prvakov. Kranjska plavalca Borut in Darjan Petrič sta na evropskem prvenstvu v Splitu leta 1981 v isti disciplini, 400 m prosto, osvojila zlato in bronasto kolajno. Rudi in Gorazd Hiti sta bila v nekdanji skupni državi ponos slovenskega in jeseniškega hokeja, starejši Rudi je bil celo sprejet v hokejsko hišo slavnih ...