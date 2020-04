Sosedje že »odpirajo« šport

Dunaj

Rekreativci bodo spet prišli na svoj račun. FOTO: Roman Šipić

Tudi nogometaši na treninge

Nogometaši bodo lahko vadili v manjših skupinah. FOTO: Reuters

Dirka v Spielbergu vprašljiva

- S 1. majem bo veliko rekreativcev v Avstriji spet lahko začelo s treningom, predvsem vsi tisti, ki vadijo na prostem, profesionalni športniki pa ob idealnem razpletu že prihodnji teden, je danes sporočil pristojni ministerSlednji je konkretno obljubil odprtje teniških igrišč, igrišč za golf, konjeništvo, strelišč, pa tudi atletskih štadionov, vrača se jadralno letenje, jadranje ... To bo omogočeno tudi rekreativcem, saj kot pravi, so ukrepi za zajezitev širitve okužb z novim koronavirusom doslej zelo omejili prebivalstvo in čas je, da se s pomladjo to spremeni.Avstrija pri tem ni natančno določila kateri športi bodo že lahko začeli z delovanjem, ampak bo končno besedo imelo ministrstvo za zdravje. Zato pa je Kogler pozval vse panožne športne zveze v državi, naj pošljejo zahtevo za delovanje, pri tem pa opozoril, da odpirajo vrata tudi določenim dvoranskim športom, a le vrhunskim športnikom in to seveda le tistim, kjer ne prihaja do telesnega stika, kot npr. v borilnih veščinah.Avstrijska vlada računa, da se ukrepi nanašajo na najmanj 600 športnikov, ki od svojega dela živijo in jim bo že prihodnji teden spet omogočena vadba. Seveda bo potrebna tudi pravna podlaga za izjeme za vrhunski šport in nove določbe za zagotavljanje zdravja, a so prepričani, da jim to do ponedeljka lahko uspe.Iz številke 600, tam je 150 članov avstrijske smučarske zveze, so izvzeti nogometaši, kjer bodo prav tako spet začeli s treningi, najprej v manjših skupinah, nato pa tudi kot cele ekipe, saj ministrstvo ne želi stati na poti končanju prvenstva. Priložnost naj bi dobila tekmovanja višjega ranga, do regionalne lige, tekme pa naj bi glede na aktualno stanje potekale pred praznimi tribunami.A po drugi strani večje naloge čakajo tudi vodstvo tekmovanja in klube, saj je Kogler jasno povedal, da bodo morali sami poskrbeti za redne testiranja 24 do 48 ur po tekmi, s katerimi bodo potrdili, da so nogometaši zdravi, saj gre pri nogometu za šport, kjer ne bo moč upoštevati sicer veljavnih ukrepov o koronavirusu.Avstrijska vlada prav tako dopušča možnost izvedbe drugih tekmovanj brez občinstva, denimo dirke formule 1 v Spielbergu, a dvomijo, da je dirka izvedljiva, saj manjkajo mednarodni transporti in prehodi mej.Avstrija je imela doslej 14.321 okužb s covid-19, včeraj je bilo 95 novih primerov in devet smrti, skupaj je umrlo 393 oseb.