Španec se je veselil dirkaške zmage, Italijan kvalifikacijske

Marc Marquez je bil zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva v razredu motoGP, Fabio Di Giannantonio pa bo nedeljsko dirko začel s prve vrste
Na dirkališču Ayrton Senna v Goianii se je v sprinterski preizkušnji najbolje znašel veteran Marc Marquez. FOTO: Adriano Machado/Reuters
Š. R., STA
21. 3. 2026 | 22:06
Španec Marc Marquez (Ducati) je zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v razredu motoGP v brazilski Goianii. Drugi je bil Italijan Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), tretji pa Španec Jorge Martin (Aprilia).

Potem ko so uvod v sezono 2026 dirkači opravili na Tajskem, so se za drugo postajo preselili v Brazilijo, ki se z novim dirkališčem v Goianii po več kot dveh desetletjih vrača na sceno v motociklističnem SP.

Petkov uvod je minil v kaotičnih razmerah in močnem dežju, nekoliko bolje je bilo danes, ko so tam potekale kvalifikacije. Dobil jih je Di Giannantonio pred rojakom Marcom Bezzecchijem (Aprilia), tretji je bil branilec Marc Marquez.

A pozneje jo je prirediteljem spet zagodlo vreme, tako da so morali start sprinta prestaviti za uro in pol.

Ko so se dirkači pognali s starta, je bilo kmalu jasno, da bosta v boju za zmago le dva, saj se je Marc Marquez hitro prebil na drugo mesto in iz kroga v krog manjšal razliko do Italijana pred sabo.

Fabio Di Giannantonio je bil drugi na spinterski driki, a prvi v kvalifikacijah za nedeljsko glavno dirko. FOTO: Pablo Morano/Reuters
Di Giannantonio je zdržal večji del dirke, toda napada svetovnega prvaka tri kroge pred koncem ni mogel odbiti. Po prehitevalnem manevru pa se je Španec na tovarniškem Ducatiju ostal pred njim.

»Zelo pomembna zmaga, čutil sem, da lahko to dosežem, a je manjkal zadnji korak. Nisem še čisto pravi, Di Giannantonio pa je bil zelo hiter in moral sem se kar potruditi,« je za prireditelje po dirki dejal zmagovalec.

Velik uspeh si je v boju za zadnje mesto med prvo trojico privozil Martin. Prvak iz sezone 2024 se počasi vrača v pravo formo, današnje tretje mesto pa je prva vrhunska uvrstitev po zelo dolgem času.

»Hvala vsem, ki so mi pomagali. Dolga pot je bila, naporna, res sem vesel,« pa je prvo uvrstitev med prve tri pospremil nekdanji svetovni prvak, ki je velik del prejšnje sezone izgubil zaradi poškodb in okrevanja.

Premagal je tudi moštvenega sotekmovalca Bezzecchija, zmagovalca uvodne dirke sezone na Tajskem. Peti je bil Japonec Ai Ogura (Trackhouse Aprilia), šesti pa Francoz Fabio Quartararo (Yamaha).

Drugi Ducatijev voznik Italijan Francesco Bagnaia, ki je bil šele 11. v kvalifikacijah, je iztržil osmo mesto, takoj za njim je končal Španec Pedro Acosta (KTM), vodilni v seštevku sezone.

Kljub temu je vodstvo še zadržal, zdaj ima 33 točk, Bezzecchi 31, tretji je zdaj Martin s 25. Marc Marquez, ki prve dirke sezone ni končal, pa je šesti z 21.

V nedeljo ob 19. uri bo na vrsti še klasična preizkušnja.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
VN Tajske

Italijan odbil španske napade, prvak končal s spuščeno gumo

Italijan Marco Bezzecchi je zmagovalec uvodne dirke svetovnega prvenstva v razredu motoGP v Burirarmu. Drugi Španec Pedro Acosta, tretji Raul Fernandez
Gorazd Nejedly 1. 3. 2026 | 10:26
Preberite več
Šport  |  Drugo
VN Tajske

Marquez po kazni zaradi oviranja zmago tik pred ciljem prepustil Acosti

Na zmagovalnem odru so bili tokrat le Španci, klasična dirka bo v nedeljo.
28. 2. 2026 | 11:21
Preberite več
Šport  |  Drugo
MotoGP

V Španiji za konec italijansko slavje

Na zadnji dirki sezone SP v motociklizmu je bil najhitrejši Italijan Marco Bezzecchi. Naslov prvaka si je že pred časom zagotovil Marc Marquez.
16. 11. 2025 | 16:09
Preberite več
Tuji
Novice  |  Svet
Globalno

Ameriška hegemonija se ruši pred našimi očmi, moč ZDA se sesuva

Osem desetletij je bil sistem zavezništva strateška prednost in pomembnejši od surove vojaške moči. ZDA noben tekmec ni bil kos.
Project Syndicate 20. 3. 2026 | 11:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Ameriška vojska z dvotonskimi bombami uničuje podzemne bunkerje

Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
21. 3. 2026 | 07:22
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Spremljali smo v živo

Pogačarju je le uspelo osvojiti Milano-Sanremo

Tadeju Pogačarju je po srhljivem zaključku in težkem padcu vendarle uspelo zmagati na prvem spomeniku sezone.
Miroslav Cvjetičanin 21. 3. 2026 | 06:47
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Petrol zavrača očitke o težavah z dobavo: še več, gorivo posoja tudi Molu

Dobavni viri so zagotovljeni, v skladiščih ni pomanjkanja goriva, miri Petrol. Občasni izpadi na posameznih servisih so posledica sunkovitega povpraševanja.
21. 3. 2026 | 13:38
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Autocart: sodobno zdravljenje poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
Promo Delo 16. 3. 2026 | 08:17
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRILOŽNOST

Za koga so najbolj zanimive ljudske obveznice?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
2. 3. 2026 | 16:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:07
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Obratovalni zastoji

S preprečevanjem zastojev do velikih prihrankov

Tehnologije že precej pripomorejo k pravočasnemu prepoznavanju kritične obrambne opreme. Trend je napovedno vzdrževanje.
Milka Bizovičar 21. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

V pričakovanju naslednjega preboja

Pomembno se je zavedati, da umetna inteligenca postaja infrastruktura, brez katere ne bo ničesar več.
Miran Varga 20. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
Preberite več

VEČ NOVIC
Šport  |  Drugo
VN Brazilije v Goianii

Španec se je veselil dirkaške zmage, Italijan kvalifikacijske

Marc Marquez je bil zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva v razredu motoGP, Fabio Di Giannantonio pa bo nedeljsko dirko začel s prve vrste
21. 3. 2026 | 22:06
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Lake Placid

Švedski trojček, Italijan izkoristil odsotnost najboljšega na svetu

Zadnja sprinta v sezoni svetovnega pokala smučarskih tekačev v Lake Placidu sta pripadla Linni Svahn in Federicu Pellegrinu.
21. 3. 2026 | 21:15
Preberite več
Šport  |  Drugo
SP v dvoranski atletiki

Neja Filipič 11., a daleč od daleč od svoje najboljše daljave v tej zimi

Slovenska atletinja je v finalu troskoka na dvoranskem svetovnem prvenstvu v poljskem Torunu preskočila 13,35 metra in tekmovanje konačal po polovici.
21. 3. 2026 | 21:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Vlada omejuje točenje goriva na servisih; dostavljala ga bo tudi vojska

Na posameznem bencinskem servisu bodo fizične osebe lahko natočile 50 litrov goriva, pravne pa največ 200 litrov na dan. Slovenska vojska bo dostavljala gorivo.
21. 3. 2026 | 20:01
Preberite več
Šport  |  Drugo
Motokrosisti v Andaluziji

Tim Gajser bo z osmega mesta jurišal v vrh

Na prizorišču dirke svetovnega prvenstva v motokrosu so v španskem Almonteju izpeljali kvalifikacije. V razredu MXGP je bil najhitrejši Lucas Coenen.
21. 3. 2026 | 19:20
Preberite več
Šport  |  Drugo
SP v dvoranski atletiki

Neja Filipič 11., a daleč od daleč od svoje najboljše daljave v tej zimi

Slovenska atletinja je v finalu troskoka na dvoranskem svetovnem prvenstvu v poljskem Torunu preskočila 13,35 metra in tekmovanje konačal po polovici.
21. 3. 2026 | 21:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Vlada omejuje točenje goriva na servisih; dostavljala ga bo tudi vojska

Na posameznem bencinskem servisu bodo fizične osebe lahko natočile 50 litrov goriva, pravne pa največ 200 litrov na dan. Slovenska vojska bo dostavljala gorivo.
21. 3. 2026 | 20:01
Preberite več
Šport  |  Drugo
Motokrosisti v Andaluziji

Tim Gajser bo z osmega mesta jurišal v vrh

Na prizorišču dirke svetovnega prvenstva v motokrosu so v španskem Almonteju izpeljali kvalifikacije. V razredu MXGP je bil najhitrejši Lucas Coenen.
21. 3. 2026 | 19:20
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
Promo Delo 17. 3. 2026 | 12:21
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
18. 3. 2026 | 15:32
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Majorka – od aprila vsak dan z letalom

Zaradi nemirov na Bližnjem vzhodu se težišče počitnic seli proti zahodu, zato je zdaj pravi čas za rezervacijo počitnic na sončni Majorki!
Promo Delo 16. 3. 2026 | 11:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenska ponudba ostaja na Tuševih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Zvin gležnja: učinkovita rehabilitacija s fizioterapijo

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
Promo Delo 25. 2. 2025 | 08:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Prijava škode v nedeljo zvečer?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
1. 3. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
Promo Delo 19. 3. 2026 | 13:31
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

V Atlantic Grupi najvišja enakost med spoloma tudi pri plačilu

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
Promo Delo 19. 3. 2026 | 11:13
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
2. 3. 2026 | 07:42
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tiha sprememba, ki dom naredi bolj prijeten

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Delo 19. 3. 2026 | 15:34
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo 18. 3. 2026 | 13:17
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
DPC

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
Preberite več

