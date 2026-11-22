Španski dirkač Marc Marquez (Ducati) je z 8. mestom na dirki za veliko nagrado Portugalske v Portimau še osmič v karieri osvojil naslov svetovnega prvaka v razredu motoGP. Pred zadnjo preizkušnjo v sezoni ima pred najbližjim zasledovalcem rojakom Jorgejem Martinom (Aprilia) neulovljivih 43 točk prednosti. Marquezu je navkljub odstopu na sobotnem sprintu za nov naslov svetovnega prvaka zadoščala že uvrstitev do devetega mesta, če bi Martinu uspelo zmagati.

V primeru, da bi bil slednji drugi, pa se Marquez ne bi smel uvrstiti slabše od 14. mesta. Dirko je sicer dobil Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia), ki je slavil pred Špancema Martinom (Aprilia) in Raulom Fernandezom (Trackhouse). V skupnem seštevku je Španec na dosedanjih dirkah zbral 439 točk, njegova najbližja zasledovalca Martin in Bezzecchi pa 396 oziroma 394.

Na portugalski progi se je španski zvezdnik (desno) boril z Bradom Binderjem.

Aktualni svetovni prvak je silovito štartal v dirko in takoj prevzel vodstvo, s čimer je nakazal, da na tokratni preizkušnji ničesar ne bo prepustil naključju, a je nadaljnji potek dirke pokazal drugačno sliko. Tekmeci so ga nato sicer začeli prehitevati in v tretjem krogu je zdrsnil na sedmo mesto, kar mu je še vedno zagotavljalo zmagoslavje v skupnem seštevku. V nadaljevanju je nato pridobil eno mesto, medtem ko je vodilni položaj ohranjal Raul Fernandez (Trackhouse), za njim pa sta se zvrstila Marquezov najbližji zasledovalec Martin in tretjeuvrščeni v skupnem seštevku Italijan Bezzecchi. Vodilna trojica je takšen vrstni red ohranjala do 15. kroga, ko je vodstvo prevzel Bezzecchi in potisnil Fernandeza na drugo mesto, medtem ko je prvi pretendent za naslov Marquez svoj položaj vseskozi ohranjal v prvi deveterici. Fernandeza je v 18. krogu prehitel še Martin in ga potisnil na tretje mesto.

Marquez je sicer v ozadju bil težek boj za osmo mesto z Bradom Binderjem (Red Bull), a mu ga je na koncu po spletu srečnih naključij vendarle uspelo doseči. »Vsi smo zelo srečni. Vem, kako sem trpel. Navijači so v ta uspeh verjeli bolj kot jaz. Ta uspeh posvečam njim, ki so vse od leta 2020 verjeli vame,« je v prvem odzivu po novem velikem uspehu povedal Marquez.

Zadnja dirka sezone bo na sporedu prihodnjo nedeljo, ko se bo motociklistična karavana preselila v Valencio.